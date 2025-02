Enac, Enea e GSE: a Roma il convegno “Il Sistema Italia per la riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente”

La riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente passa attraverso impegni concreti e sinergia istituzionale: su questi presupposti Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), in collaborazione con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici), ha organizzato il convegno “Il sistema Italia per la riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente”, con la partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

“L’evento, in programma mercoledì 26 febbraio a Roma (Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Via Santa Maria in Via, 37b, ore 10:00), rappresenta un momento significativo di confronto e aggiornamento sulla transizione ecologica del trasporto aereo, con l’obiettivo di delineare un percorso comune verso la sostenibilità, priorità strategica globale.

Nell’occasione, Enac ed ENEA presentano le Linee Guida del progetto SAVES (Sustainable Aviation Vectors for Energy tranSition), iniziativa innovativa mirata a ridurre le emissioni di CO2 in un contesto aeroportuale, promuovendo l’utilizzo di combustibili sostenibili per l’aviazione, quali i biocarburanti avanzati e i carburanti sintetici, e lo sviluppo di tecnologie a idrogeno ed elettriche sia per la mobilità a terra, sia per la propulsione degli aeromobili del futuro”, afferma l’Enac.

“Altro momento importante del convegno è la firma dell’accordo Enac – GSE per promuovere la diffusione delle fonti alternative di energia e dell’efficienza energetica negli aeroporti italiani e per implementare politiche integrate che uniscano la sostenibilità ambientale con l’innovazione tecnologica, in linea con gli obiettivi europei in materia.

In apertura dei lavori, i saluti istituzionali del Presidente Commissione Ambiente della Camera dei Deputati On. Mauro Rotelli, del Direttore Generale di ENEA Giorgio Graditi e del Presidente di GSE Paolo Arrigoni, cui seguirà una relazione introduttiva del Vice Direttore Centrale Enac Marco Trombetti

L’attuazione del progetto SAVES è il focus del primo panel, con gli interventi dell’Amministratore Delegato di ADR – Aeroporti di Roma Marco Troncone, dell’Amministratore Delegato di SEA Milan Airports Armando Brunini e del Capo Dipartimento ENEA Giulia Monteleone.

Nella seconda parte del convegno, il Direttore Generale f.f. Enac, Fabio Nicolai e l’Amministratore Delegato di GSE Vinicio Mosè Vigilante intervengono nel panel intitolato “L’efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili negli aeroporti”. Questo il momento per la firma dell’accordo Enac – GSE.

Le conclusioni sono affidate al Presidente Enac Pierluigi Di Palma e al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)