Qatar Airways Holidays lancia pacchetti di viaggio per la UEFA Champions League Final 2025

Qatar Airways, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, sta lanciando di pacchetti di viaggio esclusivi per il più prestigioso club competition match, l’UEFA Champions League final 2025. “In qualità di Official Airline Partner of the UEFA Champions League, la compagnia aerea è orgogliosa di annunciare un’opportunità limitata per i tifosi di assicurarsi pacchetti di viaggio completi che includono voli, sistemazione in hotel e biglietti per la finale, che si terrà a Monaco il 31 maggio 2025.

Qatar Airways avvicina i tifosi di calcio all’azione, offrendo un’opportunità unica per assicurarsi un posto alla finale della UEFA Champions League, uno degli spettacoli più ambiti dello sport mondiale. Con questi pacchetti viaggio all-inclusive, i tifosi non solo otterranno voli e sistemazione, ma anche category one UEFA Champions League final match tickets, che sono anche perfettamente integrati per un’esperienza senza problemi. Ciò significa che i tifosi possono concentrarsi sull’emozione di uno degli eventi calcistici più iconici al mondo, godendo al contempo della convenienza, del lusso e della qualità senza pari per cui Qatar Airways è nota.

Il pacchetto viaggio, disponibile su https://www.qatarairways.com/ucl, include quanto segue: voli di andata e ritorno con Qatar Airways; soggiorno in hotel a Monaco; biglietti per la partita; l’opportunità di accumulare Avios e Qpoints sui voli, nonché sul valore totale del pacchetto; l’opzione di riscattare i pacchetti utilizzando Cash + Avios per risparmi ancora maggiori”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Holidays Senior Vice President, Steven Reynolds, ha affermato: “Assistere alla finale UEFA Champions League è un sogno per milioni di tifosi di calcio. Con i nostri pacchetti viaggio, Qatar Airways sta trasformando quel sogno in realtà. Questi pacchetti riflettono il nostro impegno nel fornire esperienze di livello mondiale, il tutto mentre promuoviamo viaggi di piacere e creiamo nuove opportunità per i nostri membri Privilege Club di guadagnare e riscattare Avios”.

“Gli appassionati di calcio di GCC, Africa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e oltre possono ora facilmente assicurarsi un posto a uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Offerti in base all’ordine di arrivo, questi pacchetti offrono praticità e accessibilità tramite la piattaforma di prenotazione di Qatar Airways Holidays.

La partnership con la UEFA Champions League fa parte del portafoglio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui FIFA, AFC, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), Formula 1®, MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)