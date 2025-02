Lufthansa Group e Air India annunciano una significativa espansione della codeshare partnership

Air India e Lufthansa Group hanno concordato di ampliare la loro codeshare partnership di lunga data, che vede Air India stipulare un nuovo codeshare agreement con Austrian Airlines, nonché ampliare i codeshare agreement esistenti tra Air India, Lufthansa e Swiss International Air Lines (SWISS).

La partnership ampliata aumenta significativamente le opzioni di volo e la connettività per i viaggiatori tra il subcontinente indiano e l’Europa, con l’aggiunta di quasi 60 codeshare routes operate dalle quattro compagnie aeree in 12 città indiane e 26 europee.

Gli accordi ampliati aumentano il numero totale di codeshare routes tra Air India, Lufthansa e SWISS da 55 a quasi 100. Inoltre, il nuovo accordo tra Air India e Austrian Airlines aggiunge 26 codeshare routes. Ciò offre maggiore scelta, comodità ed esperienze senza interruzioni ai viaggiatori di entrambe le regioni.

I clienti di Lufthansa Group potranno ora connettersi ai servizi domestici di Air India da o verso 15 punti in India, ovvero Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Bhubaneswar, Chennai, Delhi, Goa Mopa, Goa Dabolim, Hyderabad, Indore, Kochi, Kolkata, Mumbai, Pune e Thiruvananthapuram. Inoltre, i vettori di Lufthansa Group aggiungeranno i rispettivi codici di designazione ai servizi internazionali di Air India verso 3 destinazioni da Delhi e Mumbai: Kathmandu, Melbourne e Sydney.

Inoltre, i voli attualmente operati da Air India e dai vettori di Lufthansa Group tra India e Germania o Svizzera saranno coperti dalla expanded codeshare partnership. Ad esempio, i clienti che desiderano volare tra Delhi e Francoforte avranno ora tre opzioni di volo giornaliere per tratta con numeri di volo “LH”, inclusi due voli operati da Air India e un volo operato da Lufthansa.

Reciprocamente, Air India offrirà ora ai suoi clienti un totale di 26 destinazioni in Europa e 3 destinazioni nelle Americhe oltre ai suoi gateway in Europa (Francoforte, Vienna e Zurigo), con il codice di designazione “AI” inserito nei seguenti servizi operati dalle compagnie aeree di Lufthansa Group, tra cui per la prima volta Austrian Airlines:

Lufthansa

Tra Francoforte e: Amsterdam, Barcellona, Berlino, Brema, Bruxelles, Copenaghen, Dresda, Düsseldorf, Dublino, Ginevra, Amburgo, Hannover, Lussemburgo, Lione, Manchester, Marsiglia, Monaco di Baviera, Nizza, Norimberga, Oslo, Praga, Riga, Rio de Janeiro, San Paolo, Stoccolma, Stoccarda, Tolosa, Valencia, Washington D.C.

SWISS

Tra Zurigo e: Amsterdam, Barcellona, Berlino, Brema, Bruxelles, Copenaghen, Dresda, Düsseldorf, Dublino, Ginevra, Amburgo, Hannover, Lussemburgo, Manchester, Marsiglia, Monaco di Baviera, Nizza, Oslo, Praga, Stoccolma, Stoccarda, Valencia.

Austrian Airlines

Tra Vienna e: Amsterdam, Barcellona, Berlino, Brema, Bruxelles, Copenaghen, Düsseldorf, Ginevra, Amburgo, Hannover, Lione, Manchester, Marsiglia, Monaco, Nizza, Oslo, Praga, Stoccolma, Stoccarda, Valencia.

Entrambe le compagnie aeree hanno in programma di includere progressivamente altre destinazioni nel loro network nei codeshare arrangements.

Air India e le tre compagnie di Lufthansa Group sono membri di Star Alliance. I frequent flyer continueranno a guadagnare e riscattare punti/miglia su tutte e quattro le compagnie aeree, mentre gli elite status holders del Maharaja Club di Air India e dei Miles & More programmes di Lufthansa Group beneficeranno degli Star Alliance Gold benefits, tra cui priority services, extra baggage allowance, airport lounge access in tutto il mondo.

Il Chief Commercial Officer di Lufthansa Group, Dieter Vranckx, afferma: “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Air India e migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri clienti comuni. Rafforzando ulteriormente la nostra cooperazione, aumenteremo le opzioni di viaggio tra Europa e India e offriremo ai nostri passeggeri un accesso migliore a destinazioni aggiuntive. Lufthansa Group resta impegnato con l’India e siamo entusiasti delle possibilità e del potenziale che il Paese e Air India come partner hanno da offrire”.

Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer di Air India, ha affermato: “Il nostro obiettivo è consentire ai nostri clienti di viaggiare da qualsiasi angolo del mondo all’altro tramite Air India e le sue compagnie aeree partner. L’espansione della nostra partnership con Lufthansa Group è un passo in quella direzione e siamo lieti di portare questa relazione di lunga data al livello successivo. Con questa partnership rinnovata, i nostri clienti avranno accesso a più destinazioni e maggiore flessibilità per viaggiare in Europa con i vettori di Lufthansa Group. Ci offre inoltre l’opportunità di servire i clienti di Lufthansa Group con calore e la quintessenza dell’ospitalità indiana, a bordo dei voli Air India. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con i nostri Star Alliance partners per far sì che il mondo sembri un posto più piccolo”.

In base alle approvazioni normative, i codeshare flights saranno progressivamente resi disponibili per la vendita tramite i rispettivi canali di prenotazione delle compagnie aeree.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)