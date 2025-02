La Phenom 300 series di Embraer è il light jet più venduto e consegnato al mondo per il 13° anno consecutivo

Embraer informa: “La Phenom 300 series di Embraer è ancora una volta il light jet più venduto e consegnato al mondo per il 13° anno consecutivo, secondo i dati pubblicati dalla General Aviation Manufacturers Association (GAMA).

I dati hanno anche confermato il light jet come il twin-engine jet più consegnato per il quinto anno consecutivo. Per ottenere questa distinzione, l’azienda ha consegnato 65 aeromobili Phenom 300 series nel corso del 2024, concludendo l’anno con il book-to-bill più alto del settore.

Con oltre 830 consegne in tutto il mondo, operazioni in 40 paesi e oltre 2,5 milioni di ore di volo, la Phenom 300 series, certificata per single-pilot operations, è nota per le sue capacità best-in-class, offrendo il massimo valore, affidabilità e utilizzo ai suoi fedeli clienti a livello globale. Mantenendo il più alto valore residuo nel settore, la piattaforma è una testimonianza dell’impegno di Embraer per l’efficienza, l’innovazione e l’eccellenza ingegneristica”.

“È un momento straordinario per Embraer Executive Jets, mentre continuiamo il nostro forte slancio di vendite e consegne, oltre ad accelerare la crescita della nostra quota di mercato come riflesso nei nostri recenti risultati. Queste ultime cifre di GAMA sono il complemento perfetto al successo dell’azienda e consolidano la nostra posizione di leader del settore”, ha affermato Michael Amalfitano, President & CEO of Embraer Executive Jets. “La Phenom 300 series rimane il punto di riferimento per l’eccellenza nella sua categoria, combinando performance ineguagliabili, tecnologia dirompente, comfort superiore e supporto affidabile. Siamo orgogliosi di vedere questi punti di forza costanti riconosciuti ancora una volta e non vediamo l’ora di accogliere molti altri clienti per l’esperienza definitiva nella business aviation”.

“Il Phenom 300E, il light jet più veloce in produzione, ha una high-speed cruise di 464 nodi e un five-occupant range di 2.010 miglia nautiche (3.724 km) con NBAA IFR reserves. L’aereo è dotato di avionica avanzata, tra cui il Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), il primo ad essere sviluppato e certificato nella business aviation, nonché autothrottle, coupled go-around, Emergency Descent Mode (EDM) e altro ancora.

Guardando oltre il light jet segment, i dati pubblicati da GAMA indicano una maggiore adozione sul mercato per i medium cabin aircraft dell’azienda. Il Praetor 500 ora cattura oltre il 40% del midsize market share, mentre le consegne della Praetor jet family sono cresciute del 34% anno su anno, evidenziando la popolarità sia del Praetor 500 che del Praetor 600 tra i corporate flight departments e le fleet operations”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)