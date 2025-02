SIA Group riporta una crescita dell’operating profit del 3,3% nel terzo trimestre

Singapore Airlines (SIA) Group ha comunicato le financial performance per il terzo trimestre del FY 2024/25, chiuso il 31 dicembre 2024.

“I ricavi del Gruppo hanno raggiunto un record di $5,219 miliardi nei tre mesi conclusi il 31 dicembre 2024, in aumento di $137 milioni (+2,7%) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, stimolati dalla robusta domanda di viaggi aerei nel terzo trimestre.

I passenger revenue sono migliorati di $70 milioni (+1,7%), con SIA e Scoot che hanno trasportato un record trimestrale di 10,2 milioni di passeggeri, in aumento del 7,2% rispetto al terzo trimestre del FY 2023/24. Il load factor del Gruppo è sceso di 1,0 punti percentuali all’87,2%, poiché la crescita del 7,2% del traffico passeggeri è rimasta indietro rispetto all’espansione della capacità dell’8,5%.

I cargo revenue sono aumentati di $54 milioni (+9,7%), con carichi in aumento del 14,6% anno su anno, sostenuti da una domanda robusta dovuta alla forte attività e-commerce. La capacità cargo è aumentata del 12,8%, mentre il cargo load factor è aumentato di 0,9 punti percentuali, al 56,4%.

La spesa del gruppo è cresciuta di $117 milioni (+2,6%), a $4,590 miliardi.

Il Gruppo ha registrato un operating profit di $629 milioni per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2024/25, $20 milioni (+3,3%) in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il net profit del Gruppo è aumentato di $967 milioni (+146,7%), a $1,626 miliardi, principalmente a causa del guadagno contabile non monetario di $1,098 miliardi derivante dalla cessione di Vistara, a seguito della fusione della compagnia aerea con Air India“, afferma SIA Group.

“Da aprile a dicembre 2024, i ricavi del gruppo hanno raggiunto un record di $14,716 miliardi per i nove mesi fino al 31 dicembre 2024, in aumento di $472 milioni (+3,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò è stato guidato dall’aumento dei passenger revenue di $189 milioni (+1,6%) e dei cargo revenue di $96 milioni (+5,9%)

La spesa operativa è aumentata di $1,210 miliardi (+10,0%), in linea con l’espansione complessiva della capacità del 10,5%. L’operating profit è sceso di $738 milioni (-34,1%), a $1,425 miliardi.

Al 31 dicembre 2024 la flotta operativa del Gruppo era composta da 207 aeromobili passeggeri e cargo, con un’età media di sette anni e sei mesi. SIA ha aggiunto un Airbus A350-900 a dicembre 2024, arrivando a 146 aeromobili passeggeri e sette cargo. Scoot ha aggiunto tre aeromobili Embraer E190-E2 nel terzo trimestre, portando la sua flotta operativa a 54 aeromobili passeggeri2. Il Gruppo ha 81 aeromobili in ordine.

Si prevede che la domanda rimarrà elevata fino all’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2024/25, anche se il panorama operativo continua a essere competitivo. Il Gruppo rimane agile e snello, adeguando la propria rete e capacità, mentre affronta la normalizzazione di rendimenti e della capacità in tutto il settore.

Il Gruppo è inoltre fermamente impegnato a continuare a investire e innovare nei tre pilastri della promessa del suo brand: eccellenza del servizio, connettività di rete e leadership di prodotto. Ciò migliorerà l’esperienza di viaggio end-to-end, aiuterà a mantenere la fedeltà dei clienti e rafforzerà la posizione di leader del settore del Gruppo”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)