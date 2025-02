GE Aerospace completa la Detailed Design Review dell’Adaptive Cycle Engine

GE Aerospace ha annunciato oggi il completamento con successo della Detailed Design Review (DDR) per il suo XA102 adaptive cycle engine, una pietra miliare fondamentale a supporto dell’ U.S. Air Force Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) program.

“Con la DDR ora completata, GE Aerospace si è aggiudicata la prossima contract phase del contratto per procure, assemble and test di un XA102 full scale demonstrator engine.

L’XA102 è il primo motore nella storia di GE Aerospace ad essere sviluppato utilizzando la model-based systems engineering (MBSE), rappresentando un cambiamento radicale nel modo in cui advanced propulsion systems vengono progettati e testati. La design review è stata presentata all’U.S. Air Force, mostrando un completo digital engine model e convalidandone la prontezza per la fase successiva di sviluppo”, afferma GE Aerospace.

“GE Aerospace sta facendo grandi passi avanti con la model-based engineering, che è stata determinante per il successo dell’XA102 engine design”, afferma il Dr. Steve “Doogie” Russell, vice president and general manager of Edison Works at GE Aerospace. “Mentre passiamo alla procurement and build phase, continueremo a incorporare questo approccio innovativo, lavorando a stretto contatto con i nostri supply chain partners per far progredire il motore verso una full-scale demonstration”.

“Gli Adaptive cycle engines sono fondamentali per garantire che gli U.S. combat aircraft mantengano la loro superiorità, offrendo un’autonomia fino al 30% maggiore e una thermal management capability significativamente maggiore rispetto al combat engine più avanzato di oggi.

Il NGAP Program sta sviluppando tecnologie e capacità di produzione fondamentali per la superiorità aerea negli highly contested combat environments del futuro. Queste tecnologie consentiranno ai next generation fighter aircraft di avere una maggiore autonomia e più elevate thermal management capabilities per advanced weapons and sensors. La leadership di GE Aerospace nella adaptive cycle technology si basa su oltre 100 anni di innovazione e partnership con gli U.S. military. L’XA100 engine ha completato con successo più cicli di test, maturando le adaptive engine technologies. L’XA102 engine rappresenta la prossima evoluzione della propulsione, offrendo capacità migliorate pur mantenendo un focus su convenienza e sostenibilità”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)