airBaltic entra nella storia come prima compagnia aerea europea a lanciare la connettività di bordo Starlink di SpaceX

La compagnia aerea lettone airBaltic è ufficialmente diventata la prima compagnia aerea europea a introdurre gratuitamente a bordo della sua flotta di Airbus A220-300 l’accesso internet ad alta velocità Starlink di SpaceX.

“Con la certificazione concessa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), questa pietra miliare segna l’inizio di una nuova era di connettività in volo senza interruzioni per i passeggeri in tutto il network della compagnia aerea.

Per celebrare questo traguardo, airBaltic ha organizzato un volo speciale presso l’aeroporto di Riga (RIX), riunendo importanti stakeholders, rappresentanti dei media internazionali e locali, e influencer, per far vivere loro in prima persona le capacità di Starlink.

Il primo volo commerciale con internet gratuito ad alta velocità tramite Starlink per i passeggeri airBaltic è previsto per oggi e sarà il volo airBaltic BT221 da Riga a Monaco di Baviera, in Germania”, afferma airBaltic.

Martin Gauss, Presidente e CEO di airBaltic: “Questo è un traguardo storico per airBaltic e un cambiamento radicale per i voli in Europa. Come prima compagnia aerea europea a integrare Starlink di SpaceX, stiamo ridefinendo il significato di connettività in volo. Non si tratta solo di un miglioramento, ma di una vera e propria rivoluzione nei viaggi aerei, e siamo orgogliosi di essere in prima linea, offrendo il futuro della connettività ai nostri passeggeri già da oggi”.

Chad Gibbs, Vicepresidente delle Operazioni Commerciali Starlink di SpaceX: “I clienti e l’equipaggio dei voli airBaltic avranno ora accesso a internet ad alta velocità e bassa latenza non appena saliranno a bordo dell’aereo. Quest’anno intendiamo collegare l’intera flotta airBaltic con Starlink, e non potremmo essere più entusiasti di offrire un servizio internet affidabile su decine di migliaia di voli in tutto il mondo”.

“airBaltic ha iniziato l’installazione di Starlink su tutta la sua flotta di Airbus A220-300 e prevede di completare l’integrazione sull’intera flotta entro la fine del 2025.

Con Starlink, airBaltic offrirà internet gratuito, ad alta velocità, bassa latenza e senza interruzioni dal momento dell’imbarco fino all’atterraggio, consentendo ai passeggeri di guardare video in streaming, lavorare da remoto e rimanere connessi senza dover effettuare login o configurazioni aggiuntive.

Starlink è utilizzato da milioni di persone, aziende e organizzazioni in oltre 120 paesi, territori e altri mercati in tutto il mondo, su tutti e sette i continenti e gli oceani. Il numero di utenti di Starlink continua a crescere. Utilizzato da aerei commerciali sin dallo scorso anno, Starlink offre velocità ultra-rapide e una connessione a bassa latenza grazie all’utilizzo di satelliti in orbita bassa, oltre 65 volte più vicini rispetto alla posizione dei tradizionali satelliti geostazionari.

Questo approccio innovativo consente a Starlink di offrire velocità fino a 500 Mbps con una connessione a bassa latenza, permettendo un’esperienza simile a quella domestica, dove i passeggeri possono svolgere attività precedentemente non disponibili durante il volo, come giochi online, l’uso di reti private virtuali (VPN) e altre attività ad alta larghezza di banda”, conclude airBaltic.

(Ufficio Stampa airBaltic – Photo Credits: airBaltic)