IATA apre le nomination per i 2025 Diversity and Inclusion Awards

L’International Air Transport Association (IATA) ha aperto le candidature per la sesta edizione degli IATA Diversity and Inclusion Awards.

“Sono benvenute le candidature di individui e organizzazioni che promuovono la diversità e l’inclusione nel settore dell’aviazione. Le categorie dei premi includono:

L’Inspirational Role Model Award riconosce una donna che ricopre una posizione di alto livello nel settore del trasporto aereo e che ha avuto un impatto sostanziale sulla diversità e l’inclusione nell’aviazione attraverso la sua significativa influenza a livello globale.

L’High Flyer Award riconosce una professionista dell’aviazione di età inferiore ai 40 anni che ha dimostrato leadership attraverso azioni concrete a favore della diversità e dell’inclusione, con un impatto positivo sul settore.

Il Diversity & Inclusion Team Award riconosce una compagnia aerea che ha ottenuto un cambiamento positivo misurabile nella diversità e nell’inclusione come risultato del lavoro svolto in quest’area. Le candidature in questa categoria sono aperte a tutte le compagnie aeree membri IATA“, afferma IATA.

“Il settore dell’aviazione è in crescita e attrarre più talenti per entrare a far parte del settore è fondamentale. Le iniziative guidate per promuovere e coinvolgere una forza lavoro più equilibrata dal punto di vista di genere attireranno un gruppo più ampio di candidati per le ampie opportunità di carriera che l’aviazione offre. Siamo orgogliosi dei contributi dei precedenti vincitori e non vediamo l’ora di ricevere candidature da un gruppo impressionante di candidati per l’edizione di quest’anno degli IATA Diversity and Inclusion Awards”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Ogni vincitore riceverà 25.000 USD, pagabili al premiato o all’ente benefico da lui nominato per attività di diversità e inclusione, grazie alla generosa sponsorizzazione di Qatar Airways.

“Qatar Airways è orgogliosa di sponsorizzare ancora una volta gli IATA Diversity and Inclusion Awards. Questo supporto è un riconoscimento del contributo dei vincitori al cambiamento positivo nel nostro crescente settore dell’aviazione e del futuro luminoso che hanno in esso”, ha affermato Antonio Schulthess, Chief People Officer, Qatar Airways.

“Una giuria indipendente composta dai vincitori del 2024 e presieduta da Karen Walker, Editor-in-Chief, Air Transport World, esaminerà le candidature per selezionare i vincitori. La giuria è composta da: Kendra Kincade, CEO e fondatrice di Elevate Foundation; Mafunase Ngosa Malenga, fondatrice e Managing Director del Southern Africa Institute of Aviation Science and Technology; Jade Fisher-Ryner, Inclusion and Diversity Advisor, British Airways.

I vincitori degli IATA Diversity & Inclusion Awards 2025 saranno annunciati all’81st Annual General Meeting & World Air Transport Summit a Delhi, India, il 2 giugno”, conclude IATA.

