Eurowings: nuovo Airbus A320 in livrea speciale per il BVB

Eurowings informa: “Il Borussia Dortmund ha un nuovo ambasciatore volante: il nuovo team airbus è ora in volo per accompagnare i Black & Yellows nelle loro numerose partite in trasferta. Alla presentazione ufficiale presso il paint shop a Münster/Osnabrück Airport, l’Airbus A320 “D-AEWM” di Eurowings è stato presentato con un nuovo design e ha anche festeggiato un’anteprima mondiale: la scritta “BVB09” che attraversa l’intero aereo è dipinta con una speciale matt varnish, che viene utilizzata per la prima volta nell’aviazione civile. I tifosi del BVB hanno potuto farsi una prima impressione del nuovo team airbus in occasione di un evento di lancio, per poi volare “a casa” a Dortmund nell’A320 appena verniciato. Lì, i vigili del fuoco dell’aeroporto hanno accolto il nuovo ambasciatore del BVB con un benvenuto appropriato con una water fountain”.

“Anche la prima versione del team airbus, che ha festeggiato la sua première nel 2016, ha attirato l’attenzione ben oltre la scena calcistica. L’Airbus del BVB, completamente decorato in nero e giallo, è stato un vero e proprio highlight ogni volta che è arrivato negli aeroporti e a volte è stato l’aereo più fotografato in Europa. Nel 2022 Eurowings è diventata la prima compagnia aerea al mondo a dedicare il proprio aereo a milioni di tifosi di calcio: i tifosi del BVB sono stati attivamente coinvolti nella progettazione del “Fan Airbus” e hanno potuto aiutare a decidere quali momenti e personalità della storia del BVB avrebbero dovuto essere immortalati sull’aereo”, prosegue Eurowings.

“Siamo orgogliosi che il BVB e noi siamo tra i brand più emozionanti e popolari nei nostri rispettivi settori”, afferma il CEO di Eurowings, Jens Bischof. “Insieme condividiamo lo spirito di squadra e l’ambizione sportiva di essere tra i migliori. Siamo quindi lieti di poter continuare a supportare e ispirare il Borussia Dortmund nel nuovo team airbus con uno state-of-the-art design”.

“Il nuovo team airbus non ispirerà solo la nostra squadra, ma soprattutto i tifosi e sarà ancora una volta un’attrazione negli aeroporti di tutta Europa”, afferma il BVB Managing Director, Carsten Cramer. “Non stiamo solo assumendo un ruolo pionieristico in termini di design, ma anche in termini di sostenibilità: siamo il primo club della Bundesliga a promuovere innovative fuel technologies e a ridurre le nostre emissioni di CO2 sui domestic flights utilizzando i SAF”.

