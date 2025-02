News Brevi – 22.02.2025

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL COUNTRY MANAGER ITALIA DI EASYJET – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato ieri, a Roma, il Country Manager Italia di easyJet Lorenzo Lagorio, in vista del lancio di 27 nuove rotte da e verso il nostro Paese a partire dal prossimo 30 marzo. La compagnia rafforza ulteriormente il network di collegamenti aerei dall’Italia con nuovi collegamenti anche da e per il Sud Italia. L’Italia diventa in questo modo il secondo mercato più rilevante di easyJet dopo il Regno Unito, rafforzando il suo ruolo di snodo centrale per il traffico aereo continentale, a favore della connettività e dello sviluppo territoriale, aspetti chiave dell’azione di Enac. Presenti all’incontro, per Enac, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Claudio Eminente, e per easyJet il PR & Public Affairs Senior Manager Southern Europe Matteo Finotto e il Public Affairs Manager Inrete Simona Corcos.

BRUSSELS AIRLINES E BPOST CELEBRANO 100 ANNI DI COLLEGAMENTI AEREI TRA IL BELGIO E L’AFRICA – Giovedì 12 febbraio Brussels Airlines ha celebrato 100 anni da quando il primo volo per il Congo è decollato dal Belgio (leggi anche qui). Prima di questo speciale anniversario, una pietra miliare per l’aviazione belga, Bpost ha rilasciato un francobollo speciale speciale. “Due top Belgian companies, Bpost e Bruxelles Airlines, stanno unendo le forze per evidenziare una pietra miliare nazionale. Il nuovo francobollo, in vendita attraverso i canali di Bpost, presenta un fotomontaggio del primo volo belga in Congo, oggi Repubblica Democratica del Congo (RDC). Il francobollo presenta, tra gli altri punti salienti, l’ex Belgian plane Princess Marie-José e il suo equipaggio. Insieme al meccanico Joseph de Bruycker e al pilota Léopold Roger, il navigatore e pilota Edmond Thieffry lasciò Bruxelles per il Congo il 12 febbraio 1925, per un volo di 8.000 km. Ciò che ha reso questa impresa ancora più innovativa è stato il fatto che i ‘little Belgians’ sono stati i primi a volare con successo attraverso il Sahara, battendo paesi come la Francia e la Gran Bretagna, nonostante il fatto che il Princess Marie-José si sia perso nel deserto due volte. 51 giorni dopo la loro partenza, sono atterrati all’aeroporto di Leopoldville, oggi Kinshasa. Così è nata la prima connessione in volo tra Belgio e RDC, una connessione che ancora oggi occupa un importante posto strategico nell’offerta di Brussels Airlines. Inoltre, l’African Competence Centre, con sede a Bruxelles, si basa su quasi un secolo di esperienza, da cui può beneficiare l’intero Lufthansa Group. Dall’estate 2025 Brussels Airlines avrà 56 voli per il continente ogni settimana, in crescita del 10% rispetto all’estate 2024″, afferma Brussels Airlines. “Questa pietra miliare è più di una celebrazione della storia dell’aviazione. È anche una testimonianza del nostro legame duraturo con l’Africa, che è diventata parte integrante della nostra identità e del nostro futuro. Quel legame è diventato più forte nel corso degli anni, poiché non solo abbiamo mappato percorsi, ma abbiamo anche costruito relazioni e fiducia. Il continente africano fa parte del nostro DNA”, afferma Kenechi Ugwoke, Head of Africa Competence Centre, Lufthansa Group. “Ogni foglio di cinque di questi nuovi francobolli presenta una mappa del percorso seguito, da Bruxelles a Kinshasa, combinata con un’immagine dell’aereo, il Princess Marie-José“, conclude Brussels Airlines.

SAFRAN DSI SI AGGIUDICA CONTRATTO CON BELL TEXTRON – Safran Defense & Space, Inc. (Safran DSI), leader mondiale in testing and telemetry solutions, si è aggiudicata un ordine da Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., per la fornitura di comprehensive onboard and ground flight testing solutions per sei aeromobili nell’ambito dell’U.S. Army Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) program. Ciò segna una pietra miliare significativa nello sviluppo delle next-generation vertical lift capabilities. Safran DSI fornirà una soluzione end-to-end completa, utilizzando tecnologie all’avanguardia per garantire un’acquisizione, una registrazione e un’analisi precise dei dati per l’aeromobile.

SAFRAN E GAL UNISCONO LE FORZE PER GLI AEREI MIRAGE 2000 DEGLI EMIRATI ARABI UNITI – In occasione dell’IDEX (International Defence Exhibition and Conference) 2025, Safran Aircraft Engines e la società con sede negli Emirati Arabi Uniti Global Aerospace Logistics (GAL) annunciano una partnership strategica per fornire supporto di livello mondiale per l’intera flotta di motori M53 che equipaggiano gli aerei Mirage 2000 operati dalla United Arab Emirates Air Force & Air Defense (UAE AFAD). Questa collaborazione unisce l’esperienza all’avanguardia di Safran nei motori aeronautici e la comprovata esperienza di GAL nella fornitura di servizi di manutenzione e logistica completi. In base ai termini di questa partnership pluriennale denominata Global Service Solution (GSS), Safran Aircraft Engines e GAL garantiranno congiuntamente la prontezza operativa e le prestazioni sostenute della UAE AFAD Mirage 2000 fleet. Questa partnership a lungo termine consente a Safran e GAL di anticipare e soddisfare i requisiti di manutenzione della UAE AFAD M53 engine fleet, garantendo una continua prontezza operativa. Il produttore di motori francese consolida così la sua supply chain, assicurandosi la fornitura di parti e l’attività nei suoi maintenance shops. Nel frattempo, GAL sfrutterà le sue capacità di manutenzione e logistica nel paese per semplificare le operazioni e garantire una fornitura di servizi senza interruzioni, rafforzando l’affidabilità e la sostenibilità delle operazioni dell’AFAD.

SAFRAN E ABU DHABI AVIATION (ADA) FIRMANO UNO STRATEGIC MoU PER RAFFORZARE LE AEROSPACE MAINTENANCE CAPABILITIES – In occasione dell’IDEX (International Defence Exhibition and Conference) 2025, Safran Aircraft Engines e Abu Dhabi Aviation (ADA) hanno firmato un Memorandum d’intesa strategico (MoU) per migliorare la collaborazione nei military aviation maintenance, repair, and overhaul (MRO) services. Questo accordo strategico mira a rafforzare le capacità nazionali e ad ampliare le opportunità internazionali nella manutenzione aerospaziale. In qualità di holding di GAL, un fornitore chiave di integrated aviation support per il defence sector, e AMMROC, il principale fornitore della regione di military maintenance, repair, and overhaul (MRO) solutions, ADA svolge un ruolo fondamentale nel progresso dell’ecosistema aeronautico e della difesa degli Emirati Arabi Uniti. Attraverso questa partnership, Safran Aircraft Engines e ADA esploreranno opportunità congiunte nella manutenzione dei motori, combinando l’esperienza delle sussidiarie ADA con la conoscenza del produttore dei motori. Insieme, i partner punteranno a garantire una prontezza operativa per l’utente finale e le local DLM (Depot Level Maintenance) capabilities nell’intero Safran Aircraft Engines portfolio di military engines.