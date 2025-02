Qatar Airways reinventa il Travel Bookings con Sama al Web Summit Qatar 2025

Qatar Airways informa: “Qatar Airways sponsorizza il Web Summit Qatar per il secondo anno consecutivo, lanciando travel AI tools rivoluzionari e annunciando il suo impegno quadriennale a lungo termine come Official Lifestyle and Travel Partner dell’evento annuale.

La compagnia aerea ha aperto il Web Summit Qatar 2025 con le sue ultime innovazioni, tra cui AI Booking con Sama, Dream Destination – The Pulse, QVerse Multi-Sensory Experience, AI Menu, Privilege Club Collection e Reward Seat Finder“.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “L’estensione della partnership di Qatar Airways con Web Summit Qatar dimostra il nostro impegno per l’innovazione e sottolinea la nostra ricerca di adottare progressi tecnologici all’avanguardia per offrire esperienze leader ai passeggeri. Come compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, siamo anche onorati di supportare ulteriormente le ambizioni di crescita tecnologica e innovazione del nostro Paese”.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Mr. Thierry Antinori, ha affermato: “Qatar Airways sta sfruttando sempre di più tecnologie innovative per migliorare e semplificare la customer experience. Puntiamo a fornire ai nostri passeggeri l’eccellenza dal momento in cui aprono l’applicazione mobile o il sito Web di Qatar Airways e il nostro team ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale digitale per guidare e coinvolgere i nostri passeggeri durante le loro booking and travel experiences. Non vediamo l’ora di vedere i visitatori scoprire il padiglione di Qatar Airways e la tecnologia rivoluzionaria con cui possono interagire”.

“Quest’anno, il padiglione di Qatar Airways presenta personale chiave nei suoi “Tarmac Talks”, che includono anche pionieri del settore che forniscono informazioni sulle tecnologie esposte nel padiglione. La ‘World’s Best Airline’, votata da Skytrax nel 2024, ha ulteriormente riunito una serie di innovazioni da far scoprire ai visitatori.

Sama reinventa la prenotazione

Qatar Airways introduce una world-first AI booking experience con Sama, l’AI Cabin Crew, ora disponibile su Qatar Airways QVerse, app e sito web. Progettata per rendere la prenotazione semplice e personalizzata, Sama interagisce in modo naturale con i viaggiatori tramite voce e chat, guidandoli in ogni fase del percorso.

Con l’AI-powered, intuitive booking, i viaggiatori possono semplicemente chiedere a Sama informazioni sui voli e lei curerà un itinerario personalizzato. Stai pianificando un viaggio in famiglia? Basta dirlo a Sama: suggerirà destinazioni adatte alle famiglie e perfezionerà l’itinerario in tempo reale. Disponibile 24 ore su 24, Sama rende la prenotazione più intelligente.

Al Web Summit Qatar 2025, i visitatori possono incontrare Sama come ologramma al Qatar Airways Pavilion, dove guiderà gli ospiti e risponderà alle loro domande di viaggio.

Dream Destination – The Pulse – Interpretare le emozioni per migliorare le raccomandazioni

Dopo il lancio di successo della prima AI promptless experience al mondo durante il Web Summit Qatar 2024, l’ultima versione di questo prodotto ora interpreta le emozioni degli utenti per aiutare i viaggiatori a scoprire la loro destinazione di vacanza ideale. Ciò rappresenta un significativo progresso nel campo emergente dell’ emotionally-aware AI e integra le innovazioni precedenti lanciate nell’ecosistema digitale di Qatar Airways e nel Privilege Club loyalty programme.

Privilege Club Collection

La Privilege Club Collection è una piattaforma digitale disponibile per i loyalty members della compagnia aerea, che consente loro di fare offerte su esclusive ‘money-can’t-buy’ experiences utilizzando i propri Avios. La piattaforma integra il loyalty programme nello stile di vita dei membri offrendo loro una nuova possibilità di spendere i propri Avios per i loro eventi sportivi, musicali e culturali preferiti, nonché per esperienze di vendita al dettaglio e ristorazione. I membri avranno accesso ad aste esclusive in ciascuno dei tre giorni del Web Summit Qatar 2025.

My Reward Seat Finder

Lanciato nel 2024, questo strumento unico consente ai membri di cercare la reward seat availability con un calendario che mostra tutte le opzioni disponibili entro una finestra di 30 giorni, rendendo l’esperienza di prenotazione di un reward seat più semplice che mai. My Reward Seat Finder consente ai membri del Privilege Club di specificare la finestra e la classe di viaggio preferite. Lo strumento visualizza quindi la disponibilità e gli Avios richiesti di conseguenza.

Tarmac Talks

I visitatori del Web Summit Qatar 2025 hanno la rara opportunità di ascoltare alcuni dei principali attori che guidano lo sviluppo tecnologico all’interno di Qatar Airways. Ciò include presentazioni di 15 minuti delle menti creative dietro le tecnologie presenti al Qatar Airways Pavilion, tra cui i temi “Sama & The Future of Digital Branding: Where AI Meets Human Connection”, “Dream Destination the Pulse, The Imperative to Digitise the Cargo Industry” e “Using Predictive Analytics to Elevate the Customer Experience”, insieme a molti altri argomenti interessanti.

AI Menu Recommendations

Un’altra novità del settore di Qatar Airways, le AI Menu Recommendations consentono ai passeggeri della Business Class di esplorare e scegliere le opzioni sul menu di bordo. Tramite l’applicazione Qatar Airways, i passeggeri della Business Class possono ora visualizzare il menu prima del volo e Sama li assisterà con consigli, presentando specialità dello chef e curando pasti dietetici specifici, ad esempio opzioni vegetariane.

Qverse Multi-Sensory Experience

La QVerse multi-sensory experience offre un viaggio di realtà virtuale altamente immersivo, consentendo ai visitatori di esplorare la pluripremiata Qsuite di Qatar Airways attraverso una miscela di interazioni sensoriali. Combinando interazioni visive, uditive e tattili, gli utenti possono entrare in una fully digital recreation della Qsuite, sperimentandone il lusso, il comfort e l’innovazione in un modo completamente nuovo. Questa esperienza all’avanguardia ridefinisce il modo in cui i viaggiatori interagiscono con l’airline hospitality, dando vita alle offerte di livello mondiale di Qatar Airways con un approccio rivoluzionario.

Brand campaign

I visitatori possono sperimentare l’‘AI Adventure’ della compagnia aerea e immergersi in una storia emozionante come personaggi principali. Come parte dell’innovativa brand campaign, gli spettatori possono scegliere tra più scene all’interno del film per recitare come protagonisti. Grazie alla tecnologia AI all’avanguardia, i personaggi saranno un riflesso accurato dell’aspetto dello spettatore, adattandosi ai suoi lineamenti del viso e al tono della pelle. AI Adventure è stato visualizzato da 817.000 utenti, di cui 107.000 hanno preso parte alla propria video adventure”, prosegue Qatar Airways.

“Inoltre, Qatar Airways offre uno sguardo al funzionamento interno della compagnia aerea. Ascolta le storie delle menti innovative che lavorano in Qatar Airways e scopri cosa significa far parte del team. I partecipanti interessati a unirsi al team di Qatar Airways avranno una serie di opportunità per entrare in contatto con i reclutatori e riceveranno risorse online.

La pluripremiata compagnia aerea accoglie i passeggeri per esplorare gli AI travel tools presso il Qatar Airways pavilion al Web Summit Qatar 2025 dal 23 al 26 febbraio 2025″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)