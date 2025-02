Emirates e UAE Team Emirates XRG collaborano per offrire una coaching clinic stimolante per giovani ciclisti

Emirates informa: “I ciclisti di livello mondiale dell’UAE Team Emirates XRG, la squadra numero uno al mondo nell’UCI World Tour e Emirates si sono uniti per offrire ai giovani ciclisti dell’Al Nasr Sports Club una coaching session unica, aiutando a suscitare interesse, sostenere i giovani talenti e incoraggiare l’impegno per lo sport in crescita del ciclismo.

La coaching clinic ha visto 17 giovani appassionati di ciclismo, di età compresa tra 10 e 16 anni, affrontare sfide in sessioni miste che includevano esercizi di ciclismo che aiutavano a migliorare la resistenza, l’efficienza di guida e il controllo. Gli UAE team Emirates XRG elite riders, guidati da Tadej Pogacar, Jay Vine, Florian Vermeersch e dal direttore del team, Yousif Mirza Alhammadi, hanno anche trasmesso suggerimenti e trucchi personalizzati ai giovani ciclisti e condiviso esperienze delle loro carriere ciclistiche”.

“La cycling clinic dimostra l’obiettivo comune di Emirates e dell’UAE Team Emirates XRG di supportare le attività di base della comunità locale per far crescere le prospettive di giovani atleti di talento negli Emirati Arabi Uniti, offrendo opportunità di interagire con atleti professionisti e aiutarli a realizzare il loro potenziale.

Emirates ha recentemente rinnovato la sua partnership con l’UAE Team Emirates XRG (leggi anche qui), che ha gareggiato nell’UAE Tour 2025 la scorsa settimana. Il titolo è stato vinto dal campione del mondo, Tadej Pogacar, che è alla sua terza vittoria all’UAE Tour, una notevole prestazione in casa per il team”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)