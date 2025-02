ANA Holdings seleziona i GEnx Engines per i nuovi 787 Dreamliner

GE Aerospace ha annunciato che ANA Holdings (ANA) Inc. si è impegnata ad acquistare motori GEnx-1B per equipaggiare il suo ordine per ulteriori Boeing 787 Dreamliner.

“GE Aerospace è profondamente onorata dalla scelta di ANA del nostro rivoluzionario motore GEnx per equipaggiare i suoi nuovi 787 Dreamliner”, ha affermato Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “ANA ha ordinato per la prima volta il motore GEnx nel 2020. Questo accordo è la prova delle performance del motore e del nostro rapporto di successo”.

“Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 62 milioni di ore di volo. Si attesta come il GE Aerospace fastest-selling, high-thrust engine fino ad oggi, con oltre 3.000 motori attualmente in servizio e in backlog, comprese le spare units”, afferma GE Aerospace.

“ANA HD è lieta di aggiungere altre GEnx-1B powered fleets ad ANA Group Airlines”, ha affermato Koji Shibata, President and CEO, ANA Holdings Inc. “Siamo certi che questi nuovi motori manterranno queste prestazioni eccezionali e contribuiranno alla nostra crescita”.

“Il motore GEnx alimenta due terzi di tutti gli aeromobili 787 attualmente operativi. Progettato con materiali all’avanguardia e tecniche di progettazione avanzate, il GEnx rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di propulsione.

Come tutti i motori GE Aerospace, il GEnx può operare con approved Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends. Con peso ridotto, performance migliorate e minori requisiti di manutenzione, il motore GEnx è diventato leader nei long-distance flights.

ANA ha un’ampia flotta di aeromobili alimentati da GE Aerospace e CFM. Oltre al GEnx, ANA utilizza i motori GE90, CF6 e CFM International CFM56 e LEAP-1A. La compagnia aerea ha un ordine per i motori GE9X per equipaggiare i Boeing 777X e per i motori LEAP-1B per equipaggiare i Boeing 737 MAX“, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)