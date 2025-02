ANA Holdings ordina i motori CFM LEAP per le flotte 737 MAX e A321neo

ANA Holdings e CFM International hanno annunciato oggi un ordine per oltre 75 motori LEAP, tra cui motori installati e di ricambio.

“Il gruppo sta esercitando 10 opzioni dal 2022 per gli aeromobili 737 MAX, dotati di motori LEAP-1B, che saranno operati da All Nippon Airways (ANA). Il gruppo sta inoltre finalizzando l’acquisto di motori LEAP-1B per equipaggiare altri 8 aeromobili 737 MAX in ordine fermo e 4 in opzione, come annunciato da Boeing in precedenza.

ANA Holdings ha inoltre selezionato i motori LEAP-1A per equipaggiare 13 aeromobili A321neo che saranno operati dalla sua sussidiaria, Peach Aviation“, afferma CFM International.

“ANA ha operato CFM56-powered 737 and A320 family aircraft per oltre tre decenni e Peach Aviation ha volato LEAP-powered A320neo aircraft dal 2020”, ha affermato Hidekazu Yoshida, Executive Officer and Executive Vice President at ANA Holdings. “Oggi rafforziamo quella relazione, non solo con l’efficienza e l’affidabilità dei motori CFM LEAP, ma anche con la fiducia nell’eccezionale supporto che abbiamo imparato a conoscere da CFM”.

“Con base a Tokyo, Giappone, ANA ha iniziato a operare con CFM56-powered 737 and A320 family negli anni ’90. Attualmente la compagnia aerea opera 39 Boeing 737-800 e quattro Airbus A321 alimentati rispettivamente da motori CFM56-7B e CFM56-5B. Esercitando le opzioni per altri 10 aeromobili Boeing 737 MAX, ANA incrementerà il suo portafoglio ordini da 20 a 30 di tali aeromobili”, prosegue CFM International.

“Siamo onorati dalla fiducia duratura che ANA Holdings ha riposto in CFM espandendo la sua LEAP-powered fleet di aeromobili Airbus e Boeing”, ha affermato Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Siamo più che mai impegnati a fornire l’efficienza, l’affidabilità e il supporto di livello mondiale su cui ANA ha imparato a fare affidamento da CFM”.

“I motori CFM LEAP hanno sperimentato l’incremento più rapido nella storia dell’aviazione commerciale, con quasi 3.800 aeromobili consegnati in poco più di otto anni. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites forniscono un motore che è più efficiente del 15% nei consumi, con emissioni di carbonio inferiori del 15% rispetto ai motori CFM56 di precedente generazione. Supportati da advanced health monitoring systems e da un open MRO ecosystem con 36 shops in tutto il mondo, i motori LEAP offrono una 99,95% departure reliability e consentono un’elevata asset utilization per narrowbody aircraft”, conclude CFM International.

