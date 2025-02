Diamond Aircraft consegna il DA62 MPP Survey Star Special Mission Aircraft a United ATS

Diamond Aircraft annuncia la consegna di uno state-of-the-art DA62 MPP special mission aircraft a United ATS, un importante fornitore di servizi aeronautici in Medio Oriente e Nord Africa. Il velivolo è equipaggiato con l’ultimo Leica CityMapper-2 per applicazioni di rilevamento e con l’Airfield Technology AT-940 per flight inspection missions, migliorando significativamente le capacità operative di United ATS.

“L’acquisizione del DA62 MPP segna una pietra miliare significativa per United ATS. Questo velivolo avanzato, con la sua tecnologia all’avanguardia, migliorerà significativamente le nostre capacità in aerial surveying and flight inspection”, afferma Reda Youssef, CEO of United ATS. “Ci impegniamo a sfruttare questi strumenti per fornire servizi di altissima qualità ai nostri clienti e per supportare la crescita e lo sviluppo del settore aeronautico nella nostra regione”.

La DA62 Multi-Purpose Platform (MPP), nota per la sua versatilità ed efficienza, è la piattaforma ideale per un’ampia gamma di airborne special missions. L’integrazione del Leica CityMapper-2, un high-performance sensor system, consente rilievi aerei precisi e completi. Questa tecnologia è fondamentale per la pianificazione urbana, lo sviluppo delle infrastrutture e il monitoraggio ambientale, offrendo dati ad alta risoluzione e capacità di mappatura 3D.

“La nostra collaborazione e l’impegno condiviso per l’innovazione con Diamond hanno garantito a United ATS l’integrazione perfetta del nostro airborne, hybrid system leader del settore sull’aeromobile all’avanguardia di Diamond”, ha affermato Layton Hobbs, Product Line Manager, Leica Geosystems. “Siamo entusiasti di avere un altro Leica CityMapper-2 a bordo del DA62 MPP e non vediamo l’ora di vedere gli straordinari progetti che United ATS realizzerà nel prossimo futuro”.

Inoltre, l’Airfield Technology AT-940, un flight inspection system all’avanguardia, consentirà a United ATS di eseguire flight inspections accurate ed efficienti e convalidare le procedure. Questo sistema garantisce i più alti standard di sicurezza e conformità per gli aeroporti, supportando l’impegno di United ATS nel fornire servizi eccezionali.

Questa ultima consegna consolida ulteriormente la posizione di Diamond Aircraft come industry-leading provider in innovative and high-quality aircraft and system integration. Gli aeromobili Diamond Aircraft MPP sono stati pilotati con successo da special mission operators in tutto il mondo per 20 anni.

“Siamo orgogliosi di supportare United ATS con il nostro DA62 MPP special mission aircraft”, afferma Jerome Berg, Sales Manager Diamond Aircraft. “Questa consegna sottolinea la nostra dedizione nel fornire soluzioni aeronautiche avanzate e affidabili che soddisfino le diverse esigenze dei nostri clienti. Il DA62 MPP, equipaggiato con Leica CityMapper-2 e Airfield Technology AT-940, consentirà a United ATS di raggiungere nuove vette in aerial surveying and flight inspection”.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)