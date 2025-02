Diamond Aircraft e Austro Engine ampliano le Global Engine Service Capabilities tramite un nuovo accordo con Airways Aviation Group

Diamond Aircraft e Austro Engine annunciano l’espansione delle loro engine service capabilities tramite la nomina di Airways Aviation Group, il più grande owner-operator di Diamond Aircraft in Europa e il secondo più alto Diamond Aircraft flight-hour operator a livello mondiale nel 2024, come “Gold Service Centre”.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Airways Aviation e riconoscere i loro successi come il più grande owner-operator di Diamond Aircraft in Europa”, ha affermato Luca Giaquinta, Global Director of After Sales, Diamond Aircraft Group. “La vasta esperienza operativa di Airways Aviation, gli elevati standard e le first-class facilities sottolineate dal secondo più alto numero di Diamond flight hours registrate a livello mondiale nel 2024, li rendono un service partner ideale per sostenere l’impegno incrollabile di Diamond per qualità, sicurezza e affidabilità”.

“L’accordo, finalizzato durante il Pilot Expo 2025 a Bruxelles, nomina sia Airways Aviation Italy (Professione Volare) che Airways Aviation Australia come Diamond Aircraft and Austro Engine Gold Service Centers. Questa pietra miliare segue la nomina degli Airways Aviation ESMA (France) maintenance and engineering services come Gold Diamond Service Centre nel dicembre 2024.

Con questo nuovo accordo, Airways Aviation Group consolida il suo impegno continuo nel migliorare la qualità del servizio e nell’ampliare la sua portata nel general aviation market in tutto il mondo. Con un’impronta già impressionante in flight training and maintenance, la nuova autorizzazione ampliata di Airways Aviation semplifica la sua capacità di mantenere e riparare una gamma più ampia di Diamond Aircraft, a ulteriore vantaggio sia della flotta di Airways Aviation sia dei clienti esterni che cercano supporto e competenza completi”, afferma Diamond Aircraft.

“Questo accordo segna un altro passo significativo nella nostra collaborazione strategica con Diamond Aircraft”, ha affermato Romy Hawatt, Founder and Chairman of Airways Aviation Group. “Il nostro rapporto è cresciuto anno dopo anno, sostenuto dalla nostra dedizione condivisa alla qualità, alla sicurezza e all’innovazione. Rafforzando le nostre maintenance and engineering capabilities in Europa e Australia, possiamo continuare a fornire i più alti standard di servizio alla nostra base clienti globale, che si tratti di formare la prossima generazione di piloti o di supportare i proprietari di aeromobili di terze parti”.

“Diamond Aircraft, rinomata a livello mondiale per i suoi compositi avanzati, le robuste caratteristiche di sicurezza e l’aerodinamica all’avanguardia, ha coltivato una reputazione di eccellenza che si allinea strettamente con l’enfasi di Airways Aviation sul progresso tecnologico e sugli elevati standard di manutenzione degli aeromobili.

Le capacità di manutenzione ampliate di Airways Aviation, che opera come Diamond Aircraft and Austro Engine Service Centers e ora include Francia, Italia e Australia, contribuiranno a garantire che gli operatori e i proprietari di Diamond Aircraft possano accedere facilmente al miglior supporto della categoria ovunque si trovino”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)