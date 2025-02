GE Aerospace e SAS collaborano alla predictive maintenance initiative sugli ATA chapters 36 and 27

GE Aerospace e Scandinavian Airlines (SAS) hanno concluso con successo un predictive maintenance project volto a migliorare l’affidabilità operativa e l’efficienza della flotta Embraer E190 di SAS.

“La collaborazione si è concentrata sull’affrontare le sfide comuni associate a Bleed Systems and Flight Controls, disciplinati dagli Air Transport Association (ATA) chapters 36 and 27. Utilizzando la GE Aerospace Event Measurement System (EMS) flight data and analytics platform, insieme ai SAS technical operations data, il progetto ha consentito a SAS di identificare rapidamente le cause profonde dei maintenance issues e implementare soluzioni precise.

SAS attualmente impiega EMS per elaborare i dati di volo in tutte le sue aircraft operations, insieme alle GE Aerospace Safety Insight, Fuel Insight and FlightPulse® software solutions. L’efficacia di EMS nell’aiutare SAS a migliorare sicurezza, efficienza e affidabilità deriva dalle sue rapide capacità di elaborazione dei dati, dall’integrazione di più set di dati, dalle funzioni di modifica delle analisi avanzate e dalla capacità di iterare e testare rapidamente gli algoritmi rispetto ai dati di volo storici. Questo approccio ha consentito a SAS di ridurre significativamente il numero di unscheduled maintenance events relativi agli ATA chapters 36 and 27 e di ridurre il tempo in cui gli aeromobili erano fuori servizio”, afferma GE Aerospace.

“Siamo entusiasti di iniziare una nuova era nel modo in cui eseguiamo la manutenzione nella nostra giovane compagnia implementando le predictive analytics solutions di GE Aerospace, SaaS”, afferma Carlos Diaz Deutman, Technical Director as SAS Link. “Abbiamo già riscontrato importanti miglioramenti nei nostri disruption rates, nonché una significativa riduzione dell’esposizione a safety hazards come la dual bleed loss. Per SAS, la sicurezza è al primo posto e questi modelli contribuiscono anche in questo senso, non solo a On Time Performance and Completion Factor, che sono spesso le metriche monitorate con la Predictive Maintenance”.

“Questo progetto dimostra il potente impatto dell’unione di flight data con technical operations insights”, afferma Andrew Coleman, General Manager at GE Aerospace, Software as a Service. “Siamo entusiasti di continuare a lavorare con SAS e di mostrare il potenziale della nostra EMS platform per ottimizzare le performance e la sicurezza della flotta”.

“Sulla base del successo di questa iniziativa, SAS e GE Aerospace stanno ora esplorando ulteriori ATA chapters per progetti futuri, impiegando la stessa data integration strategy. Mentre SAS continua ad espandere il suo utilizzo di EMS, sta stabilendo la GE Aerospace flight data and analytics platform come sua principale fonte per safety, sustainability and efficiency”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)