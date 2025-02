Lufthansa Technik: AVIATAR aggiunge “Technical Repetitives Examination” alla sua Reliability Suite

AVIATAR, la Lufthansa Technik digital and manufacturer-independent data analysis platform, ha recentemente lanciato un nuovo prodotto per migliorare l’affidabilità tecnica dei commercial aircraft. “Il cosiddetto Technical Repetitives Examination consente l’analisi mirata dei technical logbook write-ups attraverso una combinazione tra Artificial Intelligence (AI) e l’ampia conoscenza ingegneristica di Lufthansa Technik. Ad oggi, la soluzione è stata implementata in più di 20 compagnie aeree con vari tipi di aeromobili Airbus e Boeing. Grazie al loro feedback dal punto di vista del cliente, viene ulteriormente sviluppata congiuntamente.

L’obiettivo del prodotto, che amplia la portata della AVIATAR Reliability Suite lanciata lo scorso anno, è rendere i recurring defects (i cosiddetti repetitives) all’interno degli aircraft technical logbook write-up più trasparenti e facili da monitorare. In passato, la trasparenza richiesta era spesso influenzata da vari fattori che compromettevano la qualità delle voci del registro. Questi vengono solitamente creati manualmente e in campi di testo libero e quindi spesso soffrono di errori di ortografia, o a causa di lingue diverse, o assegnazioni errate ai singoli technical system groups (i cosiddetti ATA chapters)”, afferma Lufthansa Technik.

“Ad esempio, le manual entries nel technical logbook spesso contengono abbreviazioni o designazioni diverse per lo stesso componente. Di conseguenza, gli ingegneri sono stati spesso incerti di aver realmente registrato l’intero spettro di descrizioni di errore per un particolare sistema. L’algoritmo AI, addestrato dall’esperienza ingegneristica di Lufthansa Technik, riconosce immediatamente i componenti identici e assegna automaticamente le voci del registro associate all’ATA chapter corretto.

Da un lato, la panoramica grafica risultante garantisce che tutti i vari difetti di un componente specifico per il periodo selezionato e l’intera flotta siano completamente registrati e valutati. D’altro canto, la presentazione strutturata consente agli ingegneri di identificare le ripetizioni in modo efficace e in una fase iniziale, il che non solo crea ulteriore trasparenza, ma consente anche di trarre ulteriori analisi e conclusioni su possibili problemi tra flotte.

Da questa panoramica notevolmente migliorata, i team di ingegneria possono utilizzare la loro competenza per ricavare raccomandazioni per la risoluzione dei problemi e implementarle in misure mirate per migliorare l’affidabilità nelle technical flight operations; dalle revisioni o modifiche di singoli componenti dell’aeromobile ai processi adattati nelle operazioni di manutenzione. Man mano che continua a evolversi, il Technical Repetitives Examination sarà alla fine in grado di generare automaticamente tali raccomandazioni per gli ingegneri da solo.

Grazie alla personalizzazione individuale, la soluzione può già rispondere in modo flessibile a role- or authority-specific requirements, ad esempio tramite criteri definiti con precisione dall’utente per le ripetizioni. Inoltre, il Technical Repetitives Examination offre un’integrazione dei dati senza soluzione di continuità nelle maintenance and engineering software solutions esistenti come AMOS. L’Intelligent data pre-processing che utilizza la generative AI aiuta anche a semplificare e strutturare il flusso di informazioni al fine di rendere più efficienti i processi di valutazione e integrazione”, prosegue Lufthansa Technik.

Il Dr. Jan Philipp Graesch, Product Lead for AVIATAR’s Reliability Suite at Lufthansa Technik, afferma: “Questo prodotto è il risultato di un’ampia collaborazione tra i nostri ingegneri e data scientist. La risposta positiva dei nostri clienti e partner di sviluppo rafforza la nostra convinzione di aver creato una soluzione basata sull’intelligenza artificiale che alleggerirà notevolmente gli airline maintenance control centers e gli engineering departments da un compito che richiede molto tempo, consentendo loro allo stesso tempo di eseguire le attività di manutenzione in modo più efficiente. Pertanto, si adatta perfettamente al portafoglio prodotti esistente del nostro Digital Tech Ops Ecosystem”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)