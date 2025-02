Il route network di Lufthansa Group e ITA Airways ora può essere combinato tramite code sharing

ITA Airways e Lufthansa Group si stanno avvicinando per i loro clienti. “I rispettivi route networks di ITA Airways e delle altre network airlines di Lufthansa Group saranno collegati per la prima volta tramite un mutual code sharing, rendendo possibile combinarli senza soluzione di continuità in un’unica prenotazione. Con il lancio delle vendite oggi, oltre 100 nuove codeshare connections possono essere prenotate sia da ITA Airways che da Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti) per le date dei voli a partire dal summer 2025 schedule.

Condividendo o aggiungendo codeshare flight numbers a un volo esistente, i clienti hanno una scelta più ampia di voli e maggiore flessibilità. Nonostante viaggino con compagnie aeree diverse, in futuro i passeggeri avranno un solo biglietto con il numero di volo di una singola compagnia aerea per le transfer connections grazie ai codeshares e potranno effettuare comodamente il check-in dei bagagli per la loro destinazione finale. I membri dei programmi fedeltà Miles & More o Volare potranno anche accumulare e riscattare miglia o punti sui codeshare flights”, afferma Lufthansa Group.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, ha affermato: “ITA Airways è ora parte integrante dell’offerta per i nostri passeggeri congiunti. Con una sola prenotazione, un cliente di Lufthansa Group può utilizzare i connecting flights sincronizzati di ITA Airways con i numeri di volo della sua compagnia aerea. Il code sharing migliorerà e armonizzerà ulteriormente l’esperienza di viaggio di tutti i passeggeri presso gli hub di Lufthansa Group. L’integrazione di ITA Airways come parte di Lufthansa Group sta progredendo rapidamente e ora consente vantaggi di vasta portata nell’offerta per i nostri clienti congiunti attraverso il code sharing”.

“Con l’inizio del summer flight schedule il 30 marzo 2025, alcuni voli ITA Airways opereranno anche con numero di volo di Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines o Brussels Airlines. Si tratta di year-round, domestic Italian connecting flights da Roma Fiumicino e rotte internazionali da Roma a Malta, Atene, Sofia e Tirana. Le destinazioni ITA Airways come Alghero (Sardegna), Pantelleria (Sicilia) e Reggio Calabria possono essere prenotate per la prima volta dai clienti di Lufthansa Group. Inoltre, i codici saranno aggiunti anche ai voli ITA Airways tra l’Italia e gli altri hub di Lufthansa Group.

Ad esempio, dal summer flight schedule, un cliente Lufthansa può prenotare un viaggio con Lufthansa da Francoforte a Roma con il numero volo LH236 e poi combinarlo con ITA Airways da Roma a Brindisi con numero volo LH5078, ottenendo così un’opzione di viaggio aggiuntiva alle attuali coincidenze di Lufthansa Group per Brindisi.

Al contrario, i passeggeri ITA Airways in futuro potranno pianificare il loro viaggio con connecting flights da altre network airlines di Lufthansa Group. Inizialmente, questa nuova offerta codeshare con ITA Airways coprirà le rotte aeree all’interno dell’Europa. Le destinazioni nell’Europa settentrionale, centrale e orientale potranno essere comodamente raggiunte in futuro con un ITA ticket dall’Italia. Una volta che il codeshare program sarà pienamente implementato, i passeggeri di ITA Airways potranno scegliere tra oltre 250 destinazioni offerte da Lufthansa Group“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)