Qatar Airways equipaggia il 30° Boeing 777 con Starlink, superando del 70% la tempistica originale

Qatar Airways, la più grande global airline a offrire l’high speed internet di Starlink a bordo, ha raggiunto un nuovo traguardo con l’installazione di Starlink sul suo 30° aereo, equipaggiando oltre il 50% della sua flotta Boeing 777.

“Questo risultato arriva quattro mesi dopo che la compagnia aerea ha lanciato il primo volo al mondo con Boeing 777 abilitato a Starlink e due mesi dopo aver superato il suo initial 2024 target di 12 installazioni aggiornando 15 aerei con connettività Starlink.

Superando i concorrenti, Qatar Airways ha notevolmente accelerato il lancio di Starlink, riducendo i tempi di installazione per aeromobile da tre o due giorni a sole 9,5 ore, riducendo il retrofit di quasi tre quarti della tempistica iniziale. La compagnia aerea ha garantito un processo fluido senza impatto sulle operazioni o sugli orari dei voli, programmando attentamente le installazioni in modo che rientrassero in un lasso di tempo notturno di 12 ore”, afferma Qatar Airways.

“La ‘World’s Best Airline’, votata da Skytrax nel 2024, aveva inizialmente pianificato di completare le installazioni in due anni; tuttavia, Qatar Airways ha ottimizzato il suo processo e completerà il lancio dell’intera flotta Boeing 777 nel secondo trimestre 2025. Ciò consentirà a più passeggeri di rimanere connessi gratuitamente durante il viaggio, guardando in streaming i loro programmi preferiti e gli sport in diretta, godendosi i giochi online o lavorando senza problemi a 35.000 piedi”, prosegue Qatar Airways.

Intervenendo al Web Summit Qatar 2025, il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Stiamo rispettando il nostro impegno di fornire ai nostri passeggeri la migliore connettività in volo a un ritmo senza precedenti. In soli quattro mesi dal lancio del primo volo al mondo con Boeing 777 dotato di Starlink, abbiamo già installato questo servizio rivoluzionario su 30 aeromobili, superando di gran lunga i nostri obiettivi iniziali. Ciò riflette l’encomiabile efficienza e dedizione del nostro team. Starlink Wi-Fi è un punto di svolta per i nostri passeggeri che presto potranno godere di una connettività ininterrotta su ancora più rotte”.

“Qatar Airways sta semplificando un processo complesso sostituendo i sistemi esistenti e installandone di nuovi a velocità record, mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza, raggiungendo un’efficienza che va oltre il processo di installazione standard.

Con uno degli Starlink rollouts più rapidi e ambiziosi del settore, Qatar Airways sta ancora una volta stabilendo nuovi standard per la connettività in volo, mantenendo i passeggeri connessi ovunque volino”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)