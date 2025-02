Emirates e Garuda Indonesia ampliano la partnership per offrire loyalty benefits reciproci

Emirates e Garuda Indonesia hanno aperto nuove opportunità per i frequent flyer con il lancio di una joint loyalty programme offering. I membri di Emirates Skywards e GarudaMiles possono ora guadagnare e riscattare miglia mentre viaggiano su una rete combinata di oltre 200 destinazioni.

“I due vettori hanno lanciato un accordo di code sharing nel 2022 e da allora hanno ampliato la loro partnership per offrire ai loyalty programme members più destinazioni, più miglia e più premi.

L’accordo è stato firmato a margine dell’Aviation Festival Asia 2025 dal dott. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, e Rahmaniar, Miles & Ancillary Group Head Garuda Indonesia”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates, ha affermato: “In Emirates Skywards esploriamo sempre nuovi modi per offrire più scelta, valore e opportunità ai nostri membri. La nostra nuova entusiasmante partnership con Garuda Indonesia porterà notevoli vantaggi sia ai membri Skywards che a quelli GarudaMiles. Questa collaborazione strategica è in linea con la visione di Skywards di creare un’esperienza di fidelizzazione veramente globale per i nostri membri in tutto il mondo. Aprirà nuove porte ai frequent flyer per guadagnare e riscattare miglia attraverso le nostre reti combinate, espandendo al contempo la nostra rinomata offerta di fidelizzazione nel sud-est asiatico. Non vediamo l’ora di far crescere questa partnership e offrire un valore ancora maggiore ai nostri membri”.

Wamildan Tsani Panjaitan, President & CEO, Garuda Indonesia, ha spiegato: “Siamo entusiasti di presentare questa enhanced value partnership sia per i passeggeri fedeli di Garuda Indonesia che di Emirates. Con questo nuovo programma fedeltà congiunto, Garuda Indonesia rappresenta il suo impegno a offrire sempre offerte entusiasmanti ai nostri membri GarudaMiles, aggiungendo al contempo altri vantaggi per i membri Skywards. Offrendo maggiori opportunità di guadagnare e riscattare miglia senza soluzione di continuità su entrambe le reti a livello globale, questa iniziativa sbloccherà più destinazioni per i nostri membri, in particolare i membri Skywards, per esplorare il magnifico paesaggio panoramico e la varietà di ricchezza e diversità culturale in Indonesia attraverso i voli domestici di Garuda Indonesia. I membri GarudaMiles, d’altra parte, possono godere di splendide città internazionali con l’ampia connettività di Emirates. Come parte della nostra visione di collegare il mondo con l’Indonesia, siamo fiduciosi che questa partnership amplificherà ulteriormente i nostri sforzi per offrire valore, eccellenza e innovazione in ogni viaggio. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri per godere dei numerosi vantaggi che questa collaborazione porta, mentre continuiamo a ridefinire gli standard dei viaggi moderni”.

“Emirates Skywards è rinomato per il suo ampio brand partnership portfolio. La nuova loyalty programme partnership con Garuda Indonesia significa che i membri Skywards possono ora sbloccare una serie di vantaggi esclusivi mentre viaggiano.

Emirates attualmente opera doppi voli giornalieri per Giacarta e Bali con i suoi iconici A380 e Boeing 777, collegando i clienti indonesiani a oltre 140 destinazioni in sei continenti. Il codeshare agreement della compagnia aerea con Garuda Indonesia continua a offrire ai clienti una connettività senza interruzioni nelle Americhe, in Medio Oriente, in Africa e in Europa.

Emirates Skywards ha oltre 34 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma fedeltà offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, con ogni livello che guadagna privilegi esclusivi. I membri possono anche guadagnare miglia con un numero crescente di partner come hotel, autonoleggi, vendita al dettaglio e altro ancora in tutto il mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)