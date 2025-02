ACI World prevede 22,3 miliardi di passeggeri entro il 2053

Airports Council International (ACI) World ha presentato oggi il suo Airport Traffic Forecasts 2024–2053, prevedendo una significativa crescita a lungo termine del traffico passeggeri globale. Nei prossimi tre decenni si prevede che il numero di passeggeri globali raggiungerà i 17,7 miliardi entro il 2043 e i 22,3 miliardi entro il 2053, quest’ultimo quasi 2,4 volte il volume previsto per il 2024.

Le nuove previsioni, che coprono il 99,8% dei mercati globali in 161 paesi, evidenziano un compound annual growth rate (CAGR) del 3,4% dal 2024 al 2043, con un CAGR leggermente più lento del 3% dal 2024 al 2053. Le proiezioni indicano una traiettoria ascendente costante nell’aviazione globale, guidata da fattori come la crescente domanda di viaggi della classe media nei mercati emergenti, il rafforzamento dei viaggi internazionali e i continui investimenti nelle infrastrutture aeroportuali.

Tuttavia, le sfide a breve termine includono tensioni geopolitiche, instabilità economica, cambiamenti commerciali come tariffe reintrodotte e colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento, che potrebbero rallentare la ripresa in alcune regioni.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha commentato: “Nonostante le sfide a breve termine, il trasporto aereo globale è pronto per una crescita costante e sostenuta. È fondamentale che aeroporti, compagnie aeree e decisori politici adottino misure coraggiose e lungimiranti per anticipare e soddisfare le esigenze del futuro. ACI World rimane incrollabile nel suo impegno a supportare i suoi membri aeroportuali, aiutandoli a gestire le dinamiche in evoluzione e a cogliere le opportunità future”.

Principali punti salienti a lungo termine:

Tra il 2024 e il 2043, si prevede che il traffico passeggeri globale crescerà a un CAGR del 3,4%, raggiungendo 17,7 miliardi di passeggeri. Entro il 2053, si prevede che il traffico passeggeri globale quasi raddoppierà, raggiungendo 22,3 miliardi, riflettendo un CAGR del 3% dal 2024 al 2053.

L’international passenger traffic crescerà a un ritmo più rapido rispetto al domestic traffic nei prossimi tre decenni. Dal 2024 al 2053, si prevede che il traffico internazionale crescerà a un CAGR del 3,3%, mentre il traffico domestico si espanderà a un ritmo leggermente più lento del 2,8%.

Il forecast evidenzia una continua forte crescita nei mercati emergenti, guidata da una classe media in crescita e da una domanda crescente di viaggi aerei. Gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali in queste regioni svolgeranno un ruolo chiave nel sostenere questa espansione.

Si prevede che il global air cargo crescerà costantemente, con un CAGR del 2,7% dal 2024 al 2043 e del 2,4% dal 2024 al 2053. Tuttavia, ACI World avverte che l’evoluzione delle politiche commerciali e le interruzioni della supply chain potrebbero introdurre volatilità nel settore.

Si prevede che il numero di movimenti di aeromobili aumenterà in modo significativo, raggiungendo 149 milioni entro il 2043 e 176 milioni entro il 2053. Gli aeroporti di tutto il mondo dovranno prepararsi a questa crescita, migliorando l’efficienza operativa e investendo nelle infrastrutture.

Per aiutare i pianificatori e gli investitori aeroportuali a orientarsi in questo panorama in continua evoluzione, gli ACI World Airport Traffic Forecasts 2024–2053 includono granular forecasts per: total passengers (international & domestic), air cargo volumes, total aircraft movements. L’ultimo report introduce anche una nuova forecasting methodology basata su advanced machine learning techniques, che garantisce maggiore accuratezza e pertinenza per un long-term data-driven decision-making.

L’ Airports Council International (ACI) World rilascia il bi-annual Advisory Bulletin on air travel demand for 2025

Airports Council International (ACI) World pubblica il suo primo bi-annual Advisory Bulletin on air travel demand for 2025, estraendo dati da oltre 2.700 aeroporti in più di 180 paesi e territori in tutto il mondo.

Nel 2024, il settore ha raggiunto una pietra miliare significativa, con il traffico passeggeri globale non solo in ripresa, ma che ha anche superato i livelli pre-pandemia del 2019, segnando una nuova era di crescita.

Entro novembre 2024 year-to-date (YTD), il traffico passeggeri globale è aumentato dell’8% anno su anno (YoY), raggiungendo il 103% del livello YTD di novembre 2019. Mentre il mercato domestico è cresciuto del 3% anno su anno (raggiungendo anche il 103% del livello del 2019), il mercato internazionale ha svolto un ruolo chiave nel guidare la ripresa, con un aumento del 13% anno su anno, raggiungendo il 102% dei livelli pre-pandemia. Tuttavia, i recenti dati mensili suggeriscono che il modello di ripresa globale potrebbe aver raggiunto il suo plateau, indicando una transizione dalla ripresa post-pandemia a una fase di crescita più stabilizzata.

Prima della pandemia, si stimava che il volume globale di passeggeri avrebbe raggiunto 11,4 miliardi di passeggeri nel 2024, ovvero il 124% del livello del 2019. L’attuale proiezione del volume globale di passeggeri nel 2024 è destinata a raggiungere 9,5 miliardi di passeggeri (ACI World confermerà il dato a luglio 2025), ovvero il 104% del livello del 2019, ovvero il 9% di crescita anno su anno rispetto al volume del 2023.

Entro la fine del 2024, si prevede che tutti i mercati si saranno ripresi dall’impatto della pandemia e saranno entrati in una traiettoria di crescita stabilizzata.

Africa: 236 milioni di passeggeri (107% del livello del 2019)

Asia-Pacifico: 5 miliardi di passeggeri (103% del livello del 2019)

Europa: 5 miliardi di passeggeri (102% del livello del 2019)

America Latina-Caraibi: 746 milioni di passeggeri (111% del livello del 2019)

Medio Oriente: 443 milioni di passeggeri (109% del livello del 2019)

Nord America: 1 miliardo di passeggeri (104% del livello del 2019)

Si prevede che le economie emergenti e in via di sviluppo registreranno tassi di crescita più elevati rispetto alle economie avanzate.

Nel 2024 la crescita globale dei passeggeri ha dovuto affrontare notevoli incertezze derivanti dall’evoluzione del panorama economico e geopolitico.

Nel 2025, si prevede che il traffico passeggeri globale raggiungerà i 9,9 miliardi con un tasso di crescita del 4,8% anno su anno. Mentre la domanda passeggeri rimane forte, si prevede che il ritmo di espansione rallenterà man mano che i mercati passeranno da picchi guidati dalla ripresa a modelli di crescita strutturali a lungo termine.

Sfide chiave come l’incertezza economica, le tensioni geopolitiche e i vincoli di capacità delle compagnie aeree modelleranno sempre di più la traiettoria del settore. Nei mercati avanzati, la stabilizzazione della domanda, i colli di bottiglia della supply chain nella produzione di aeromobili e la carenza di capacità aeroportuale potrebbero frenare la crescita, mentre nei mercati emergenti, gli elevati investimenti infrastrutturali e la crescente domanda di viaggi della classe media continueranno probabilmente a guidare l’espansione. Mentre il settore entra in una nuova era di crescita, il settore aeroportuale deve concentrarsi sulla fattibilità finanziaria, l’efficienza operativa e la sostenibilità.

Nel 2024 si prevede che l’air cargo market raggiungerà 115 milioni di tonnellate metriche (ACI World confermerà il dato a luglio 2025), riflettendo un tasso di crescita di quasi il 9% anno su anno e superando le previsioni dell’anno scorso.

(Ufficio Stampa ACI World)