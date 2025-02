Loft Dynamics nomina Itash Samani per supervisionare i Public Affairs

Loft Dynamics, leader mondiale in qualified virtual reality (VR) flight simulation training devices, ha annunciato oggi che il simulation and training industry leader Itash Samani è entrato a far parte dell’azienda come executive vice president of public affairs, con effetto immediato.

“Con oltre 40 anni di esperienza, di cui oltre 20 anni presso CAE, Samani è stato determinante nell’espandere l’uso dei simulatori, nello sviluppo di standard di settore e nella collaborazione con enti regolatori, compagnie aeree e training organizations per promuovere innovative, scalable, and effective training solutions. Ha dedicato la sua carriera alla modernizzazione delle flight simulation and training methodologies, contribuendo a superare i confini e introdurre nuovi approcci insieme ai team che li implementano.

In Loft Dynamics, Samani guiderà la public affairs strategy dell’azienda, guidando l’espansione in nuovi mercati e navigando in complessi scenari normativi globali. Sosterrà il VR-based flight training, assicurandosi che soddisfi i global training standards, migliorando al contempo accessibilità, efficienza e sicurezza. Sotto la sua guida, Loft Dynamics collaborerà con enti normativi, compagnie aeree e OEM per sviluppare training programs e massimizzare il potenziale delle tecnologie innovative. Inoltre, Samani supervisionerà il business development, collaborando con gli stakeholder del settore per accelerare l’adozione di data-driven simulation solutions”, afferma Loft Dynamics.

“In Loft Dynamics, stiamo sfruttando la VR technology per migliorare il pilot training con esperienze immersive e ad alta fedeltà che migliorano la sicurezza e l’accessibilità”, ha affermato Samani. “Mentre i metodi tradizionali sono da tempo alla base del pilot training, fattori come costi, disponibilità e scalabilità possono limitare l’accesso a critical training scenarios. I nostri VR technology simulators colmano queste lacune fornendo realistic, data-driven environments che preparano i piloti alle sfide del mondo reale. Le qualifiche FAA ed EASA dei VR simulators stanno aprendo la strada a un’adozione più ampia. Il settore è a un punto di svolta. Sono entusiasta di contribuire a guidare questa trasformazione nel pilot training e non vedo l’ora di condividere la nostra visione al Verticon, nella mia città natale di Dallas, dall’11 al 13 marzo.

“L’esperienza di Itash è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per guidare la prossima evoluzione nel pilot training e portare la VR nel mainstream”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Sebbene l’aviazione abbia assistito a un’innovazione incredibile e la formazione tradizionale abbia costruito solide fondamenta, non sempre fornisce la gamma completa di esposizione al mondo reale di cui i piloti hanno bisogno per gestire scenari complessi, dalle emergenze ad alto rischio come autorotations and engine failures all’everyday decision-making. Il VR training migliora queste capacità offrendo scenari immersivi e ad alta fedeltà difficili da replicare con approcci convenzionali. La leadership di Itash sarà fondamentale per accelerare l’adozione e guiderà i nostri sforzi per lavorare con enti regolatori, operatori e training organizations per garantire che la VR diventi una componente fondamentale del pilot training su larga scala”.

