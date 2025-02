Il Tecnam P2006T NG riceve la EASA Certification

Tecnam informa: “Tecnam annuncia che l’European Aviation Safety Agency (EASA) ha ufficialmente assegnato la Type Certification al P2006T NG (Next Generation), una pietra miliare che ridefinisce l’eccellenza nella twin-engine aircraft category.

Quindici anni dopo il suo debutto iniziale, il P2006T continua a evolversi, stabilendo nuovi parametri di riferimento in termini di efficienza, tecnologia e performance. Con centinaia di unità in funzione in tutto il mondo e continui miglioramenti basati sul feedback degli operatori nel mondo reale, il Next Generation P2006T è progettato per superare persino la sua stessa eredità.

Basato sulla ricca tradizione aeronautica di Tecnam e su decenni di competenza ingegneristica, il P2006T NG integra innovazioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze di flight schools, private owners and special mission operators”.

“Rispetto al P2006T MkII, il P2006T NG ha un increased Maximum Take-Off weight a 1.290 kg (2.844 libbre) che consente un payload maggiore.

Dotato di fuel-injected Rotax 912iSc3 engines, il P2006T NG è di fatto il twin-engine aircraft più fuel efficient al mondo. Consuma appena 14 litri all’ora (3,7 USG/h) per motore, riducendo le emissioni di CO2 fino a 45 tonnellate metriche all’anno, una svolta nell’aviazione ecosostenibile.

Gli operatori di flotte miste trarranno vantaggio dalla completa intercambiabilità di motori e accessori tra il P-Mentor e il P2006T NG, semplificando la logistica e l’efficienza operativa. I team di manutenzione apprezzeranno le quick-release engine cowlings, che garantiscono un accesso senza sforzo al vano motore per ispezioni e manutenzione.

Il P2006T NG introduce un cockpit completamente riprogettato, con una console centrale progettata per ospitare una FMS GCU477 keyboard, che consente un controllo e un inserimento fluidi in tutta la Garmin G1000Nxi avionics. Il fully digital, 3-axis GFC700 autopilot con ESP (Electronic Stability and Protection), abbinato al GI-275 stand-by instrument, migliora la precisione del volo, mentre l’innovativo Garmin Flight Stream system garantisce una connettività totale tra tablet, smartphone e velivolo.

Dagli istruttori di volo e agli studenti ai proprietari privati e alle loro famiglie, il P2006T NG migliora l’accessibilità come mai prima d’ora. Quattro porte indipendenti, una per il pilota, una per il copilota/istruttore, una per i passeggeri e una per il vano bagagli, consentono un facile imbarco, rendendo il volo più piacevole anche per i piloti con mobilità ridotta.

Il P2006T NG introduce un nuovo window design, che offre una visibilità migliorata e un aspetto modernizzato. Le sue fully LED winglet-integrated position and navigation lights migliorano l’aerodinamica e la visibilità, mentre le enhanced LED landing/taxi lights migliorano ulteriormente la sicurezza in tutte le condizioni”, prosegue Tecnam.

“Per coloro che cercano l’esclusività, Tecnam offre il P2006T NG SPORT, un’edizione premium realizzata con un meticoloso design italiano. Questa lussuosa variante presenta: Black leather dashboard with soft LED lighting; Handmade carbon fiber panels and leather yokes; Alcantara headliners and plush moquette seats; Side panels with carbon fiber details.

Offrendo un’esperienza di volo senza pari, la SPORT edition unisce performance e raffinatezza.

Il P2006T NG è disponibile anche in una Special Mission Platform (SMP) configuration, con certified power box and hatches, che supporta un’ampia gamma di applicazioni, tra cui: Search and rescue; Reconnaissance & surveillance; Border patrol; Aerial mapping.

Questa specialized version provides fornisce una soluzione conveniente e altamente efficiente per gli operatori che conducono missioni impegnative in tutto il mondo.

Con un solido global support network, Tecnam garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio e assistenza post-vendita in tutto il mondo, rafforzando il suo impegno per la soddisfazione del cliente. Le consegne sono ora pronte per iniziare per i clienti in: Spagna, Polonia, Romania, Francia, Portogallo, Danimarca, Argentina, Paraguay, Messico, Australia, Nuova Zelanda”, conclude Tecnam.

“Innanzitutto, vorrei ringraziare il mio team di progettazione e certificazione per questo grande risultato. Oggi, con questa nuova certificazione, Tecnam conferma la sua posizione come uno dei produttori di aeromobili più prolifici, poiché certifichiamo diversi nuovi progetti ogni anno per offrire ai nostri clienti gli aeromobili più avanzati”, afferma Giovanni Pascale Langer, Tecnam Managing Director.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)