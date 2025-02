La Fiamma della Speranza degli “Special Olympics” di Torino 2025 vola da Atene a Roma Fiumicino con ITA Airways

La Fiamma della Speranza, simbolo degli “Special Olympics World Winter Games” che si svolgeranno a Torino dall’8 al 15 marzo 2025, dedicati ad atleti con e senza disabilità intellettiva, è arrivata ieri sera all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino con il volo ITA Airways AZ721 proveniente da Atene.

“Special Olympics è un Movimento globale che, attraverso lo sport unificato, sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità.

Ad accogliere la Fiamma della Speranza il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato di ADR Marco Troncone, il Presidente ENAC Pier Luigi Di Palma e il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Sul volo AZ721 erano presenti il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e la Presidente Local Organizing Committee Giochi Mondiali Invernali Torino 2025 Patrizia Sandretto Re Rebaudengo”, affermano ITA Airways e ADR.

“Siamo molto orgogliosi di collaborare alla realizzazione degli Special Olympics trasportando a bordo del nostro aeromobile la Fiamma della Speranza, simbolo dell’inclusività e della sostenibilità sociale”, ha dichiarato Sandro Pappalardo Presidente di ITA Airways. “La Sostenibilità è un pilastro del Piano Industriale di ITA Airways e la promuoviamo in ogni sua forma, naturale, combinata con la responsabilità economica d’impresa, ma anche sociale, coltivando una cultura inclusiva con azioni a sostegno dell’intera collettività. Siamo onorati di trasportare la Fiamma della Speranza grazie anche alla preziosa collaborazione dell’Autorità per l’Aviazione Civile Ellenica (HCAA) e dell’Enac”.

“È un grande piacere poter accogliere la Fiamma della Speranza, simbolo degli Special Olympics di Torino 2025, all’Aeroporto di Fiumicino, che si conferma non solo un luogo di transito, ma un vero e proprio hub di incontro, dialogo e condivisione”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata. “Questa competizione incarna perfettamente i valori di apertura ed inclusione che abbiamo ha nel nostro DNA e che rispecchiano l’impegno quotidiano per rendere i nostri scali sempre più accessibili in linea con i protocolli internazionali. Da anni investiamo infatti per garantire un’esperienza aeroportuale senza barriere, con infrastrutture sempre più all’avanguardia, e servizi innovativi ideati esattamente per rispondere alle esigenze di tutti i viaggiatori”.

“Una scrittrice ed esploratrice francese, Alexandra David-Nèel, fece questa affermazione: ‘Chi viaggia senza incontrare l’altro non viaggia, si sposta’. Questa è la metafora di questa fiaccola, il cui fine non è l’arrivo, la destinazione, ma il viaggio e ciò che incontrerà lungo il suo percorso. Guardo questa fiaccola e sento parlare tutte le lingue del mondo, le comprendo tutte perché questa fiamma, che parla un linguaggio universale, rappresenta una luce di speranza, verso un futuro migliore”, ha aggiunto Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Local Organizing Committee Giochi Mondiali Invernali Torino 2025.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Aeroporti di Roma – Photo Credits: ITA Airways – Aeroporti di Roma)