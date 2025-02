Il primo Emirates SkyCargo freighter riceve la nuova Signature Livery

Emirates informa: “Il cargo A6-EFV di Emirates SkyCargo è il primo freighter a indossare i nuovi colori della compagnia aerea, grazie alla distinctive new livery.

L’aeromobile è stato consegnato nel luglio 2024, privo di livrea, ed è stato impiegato immediatamente per soddisfare la crescente domanda globale. Nel corso di otto giorni, un team di specialisti del reparto verniciatura di Emirates Engineering ha applicato la nuova livrea.

Il cambiamento più importante riguarda la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda, che è stata un punto fermo del brand Emirates fin dall’inizio della sua storia. Ora, il design è più dinamico e fluido, con un 3D effect artwork. Allo stesso modo, le iconiche scritte dorate in inglese e arabo sul corpo principale sono più grandi e più audaci. A restare invariate sono la grafia araba presente sui motori, così come l’iconico red branding sulla pancia dell’aereo, assicurando una coerenza di tutti gli elementi chiave dell’identità della compagnia aerea”.

Nadeem Sultan, Senior Vice President di Cargo Planning and Freighters, Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “Gli Emirates SkyCargo freighters sono tra gli aeromobili più riconoscibili nei cieli e trasportano merci preziose da e per 38 destinazioni in tutto il mondo. L’investimento nella nuova livrea rappresenta il nostro continuo impegno nel rendere più moderna la nostra flotta, mentre continuiamo a espanderci e a creare nuove opportunità per servire i nostri clienti globali”.

“La nuova livrea, che è stata presentata per la prima volta nel marzo 2023, è la terza riproduzione degli iconic aircraft brand colours di Emirates dal lancio nel 1985. Tutti i 10 Boeing 777 Freighter della flotta di Emirates saranno gradualmente riverniciati e i nuovi cargo che arriveranno – Emirates SkyCargo ne ha ordinati 13 in più – saranno completamente decorati al momento della consegna”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)