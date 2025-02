Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2025 in Sardegna

Ryanair ha lanciato oggi il suo operativo per l’estate 2025 per i suoi aeroporti sardi – Alghero, Cagliari e Olbia.

“L’operativo di Ryanair per l’estate 2025 in Sardegna prevede 3 aeromobili – 300 milioni di dollari di investimento a Cagliari; 71 rotte totali; 4,4 milioni di passeggeri all’anno.

Per celebrare l’operativo estivo 2025 in Sardegna, Ryanair ha lanciato promozione valida 3 giorni con tariffe a partire da 24,99 euro per viaggiare fino alla fine di giugno, disponibili da oggi per la prenotazione solo su ryanair.com (fino ad esaurimento posti)”.

A Cagliari, Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, è lieta di annunciare il suo operativo estivo per la Sardegna, che vedrà Ryanair operare 71 rotte tra Alghero, Cagliari e Olbia, con 3 aeromobili basati (300 milioni di dollari investiti), sostenendo oltre 3.300 posti di lavoro locali, con 4,4 milioni di passeggeri all’anno.

Tuttavia, la Sardegna continua a essere frenata dalla regressiva addizionale municipale, che danneggia la connettività, il turismo e la creazione di posti di lavoro. Mentre altre regioni italiane come la Calabria, l’Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia stanno registrando una crescita significativa dopo l’abolizione dell’addizionale municipale, la Sardegna sta perdendo milioni di passeggeri aggiuntivi e nuovi investimenti. È tempo che la giunta regionale della Sardegna agisca, eliminando questa tassa eccessiva per sbloccare tutto il potenziale dell’isola.

Se la giunta regionale della Sardegna eliminerà l’addizionale municipale, Ryanair risponderà immediatamente aggiungendo oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno (+50% di crescita), 4 nuovi aeromobili B737 e una nuova base nel Nord Sardegna creando oltre 900 nuovi posti di lavoro locali e lanciando nuove rotte nazionali e internazionali verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e Paesi nordici.

Non vediamo l’ora di crescere in Sardegna, aggiungendo capacità, nuovi aeromobili e tariffe più basse, ma questo dipende dalle autorità locali e dalle giuste decisioni per il futuro dell’economia e della connettività dell’isola”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)