KLM annuncia il summer schedule 2025

KLM volerà verso 161 destinazioni quest’estate, 95 in Europa e 66 intercontinentali. Il summer schedule inizia il 30 marzo 2025 e durerà fino al 25 ottobre 2025.

“KLM aumenterà del 4% il numero di posti rispetto al summer schedule 2024. Tuttavia, KLM vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna per le parti degli aeromobili e della carenza di piloti”, afferma KLM.

“Il KLM intercontinental network si espande quest’estate con San Diego (Stati Uniti), Georgetown (Guyana) e Hyderabad (India). KLM continuerà anche a volare verso Portland (Stati Uniti), dopo che questa destinazione è stata aggiunta nella winter season 2024. KLM accoglierà tre nuovi aeromobili Boeing 787-10 per le rotte intercontinentali durante l’estate.

KLM vola più frequentemente verso numerose destinazioni intercontinentali durante questo summer schedule. Ad esempio, KLM offre il volo combinato per Kilimanjaro e Dar es Salaam (Tanzania) tutti i giorni da giugno, rispetto alle cinque volte a settimana dell’estate 2024. Ciò significa quasi il 30% di posti in più rispetto al summer schedule 2024. KLM non vola più per Zanzibar (Tanzania) quest’estate.

KLM offre anche Osaka (Giappone) fino a cinque volte a settimana da aprile. Las Vegas (Stati Uniti) può essere raggiunta ogni giorno con KLM quest’estate, un aumento rispetto ai cinque voli a settimana del 2024. KLM offre anche un volo giornaliero per Rio de Janeiro, proprio come in inverno. Infine, Edmonton (Canada) può essere raggiunta cinque volte a settimana, con sei voli settimanali durante il periodo di punta. In totale, KLM offre circa il 10% di voli in più per il Nord America rispetto all’estate 2024″, prosegue KLM.

“In Europa, KLM offre tre nuove destinazioni quest’estate: Lubiana, Exeter e Biarritz. KLM sta inoltre concentrando i suoi voli per Milano quest’estate all’aeroporto di Linate, che è più comodo da raggiungere rispetto al centro città. Ciò significa che i voli per l’aeroporto di Malpensa saranno cancellati. KLM sta inoltre impiegando sempre più spesso il suo nuovo Airbus A321neo, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva.

KLM sta aumentando alcune frequenze in Europa quest’estate. Ad esempio, KLM vola due volte al giorno per Belfast (Regno Unito), quattro volte al giorno per Porto (Portogallo), un volo giornaliero extra per Barcellona (Spagna) e in primavera e autunno KLM vola tre volte al giorno per Spalato (Croazia). Ci saranno anche voli extra per Cracovia e un volo giornaliero extra per Poznan. Grazie a questi aumenti di frequenza, KLM offrirà quasi il 25% di posti in più per Portogallo e Croazia rispetto al summer schedule 2024″, conclude KLM.

