Etihad Airways opererà l’A380 sulla rotta Abu Dhabi – Toronto

Etihad Airways annuncia che il suo A380 servirà la rotta Abu Dhabi – Toronto in tempo per l’estate 2025.

“L’aereo inizierà a volare tra Zayed Abu Dhabi International (AUH) e Toronto Pearson International (YYZ) il 24 giugno 2025, in perfetto orario per il summer travel period e il key corporate market”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Siamo lieti di iniziare a volare con il nostro straordinario A380 in Canada e sappiamo che i nostri ospiti amano l’esperienza a bordo. Che volino in Economy, Business, First o nella three-room suite in the sky, The Residence, apprezzeranno il servizio attento del nostro equipaggio dedicato. La puntualità e il comfort offerti dall’A380 significano che possono arrivare a Toronto freschi e pronti per tutto. L’impiego dell’A380 sulla popolare rotta verso Toronto è una mossa strategica per soddisfare la domanda dei clienti per una maggiore capacità, espandendo al contempo la nostra rete. Data la popolarità di Toronto tra i clienti di Etihad, aumentare la nostra capacità nel mercato canadese è un passo logico. Ciò rafforzerà i collegamenti con il più ampio GCC e il subcontinente indiano e attirerà più visitatori a vivere la vivace città di Abu Dhabi”.

“L’aumento della capacità sulla rotta verso Toronto offre maggiori opportunità agli ospiti di visitare Abu Dhabi, sia come scalo che come destinazione. L’Abu Dhabi Stopover programme di Etihad migliora ulteriormente la connettività, consentendo ai viaggiatori di estendere i loro scali in soggiorni con un massimo di due notti gratuite in hotel premium ad Abu Dhabi“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)