Lufthansa Technik rafforza il suo team negli Stati Uniti

Lufthansa Technik ha annunciato un importante cambiamento nelle sue key management positions nelle Americhe. Tobias Baumgart ha assunto il ruolo di Managing Director and Head of Operations Americas at Lufthansa Technik Component Services a partire da febbraio 2025. Questa ultima nomina segna il passaggio finale di un più ampio rimpasto della leadership, rafforzando il team dell’azienda negli Stati Uniti.

Tobias Baumgart, ex Chief Operating Officer at Lufthansa Technik AERO Alzey, succede a Michael Scheferhoff. Nell’ottobre 2024, Michael Scheferhoff è diventato President and Chief Executive Officer of Lufthansa Technik Engine Services. Ha preso il posto di Thomas Illner, che è stato nominato Managing Director and Head of Region Americas at Lufthansa Technik Component Services a luglio 2024.

“Con Tobias Baumgart, il nostro assetto dirigenziale negli Stati Uniti è completato. Abbiamo di nuovo un team dirigenziale dinamico presso Lufthansa Technik Component Services. La presenza continua di Michael Scheferhoff nella regione supporta forti legami tra i nostri engine and component services in Tulsa”, ha commentato Andreas Drosdowski, Vice President Operations Aircraft Component Services at Lufthansa Technik. “Insieme, sono pronti a implementare gli ambiziosi piani di crescita di Lufthansa Technik, continuando a guidare il successo dell’azienda in tutte le Americhe”.

Il Lufthansa Technik growth program “Ambition 2030” delinea investimenti significativi focalizzati sull’espansione dei core services, sul miglioramento della digitalizzazione e sul rafforzamento della sua presenza internazionale nei prossimi anni. Il principale motore di crescita sarà il technical support business for engines and aircraft components. A questo proposito, il leader MRO intende rafforzare e migliorare le sue attività, in particolare in Nord America.

Lufthansa Technik Component Services (LTCS), una sussidiaria statunitense interamente di proprietà di Lufthansa Technik, è stata fondata nel 1999. Nel corso degli anni, è cresciuta fino a oltre 730 dipendenti in undici sedi in Nord, Centro e Sud America. LTCS offre una gamma completa di aircraft component services, con la sua main facility a Tulsa International Airport che fornisce riparazioni e revisioni per circa 4.000 part numbers, tra cui avionics, hydraulics, pneumatics, fuel systems and safety equipment. La recente acquisizione di ETP Thermal Dynamics ha ulteriormente migliorato le capacità a Tulsa. Un’ulteriore espansione della LTCS production facility in Tulsa è iniziata questo mese, il che consentirà di sviluppare ulteriori capacità di riparazione in futuro.

Lufthansa Technik Engine Services (LTES), anch’essa con sede a Tulsa, Oklahoma, è specializzata in Rolls-Royce Tay 611-8 and -8C engine services ed è una delle cinque attuali global repair stations for Mobile Engine Services, che supporta motori V2500 e CFM56. Due di queste si trovano in Nord America, mentre un’altra è attualmente in fase di sviluppo. La struttura di Tulsa, con oltre 160 dipendenti, comprende advanced test cells per motori V2500 e CFM56-5B, con un recente aggiornamento che le consente di ospitare i motori CFM56-7B. Sussidiaria interamente controllata da Lufthansa Technik dal 2000, la società, precedentemente nota come Bizjet International, ha cambiato il brand in Lufthansa Technik Engine Services nell’estate del 2024, sottolineando il suo ruolo centrale nel Lufthansa Technik global engine maintenance, repair and overhaul (MRO) network.

