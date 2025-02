Qantas Group ottiene un forte risultato che consente di investire in nuovi aeromobili e miglioramenti delle cabine

Qantas Group ha ottenuto un Underlying Profit Before Tax di 1,39 miliardi di $, con un aumento dell’11%, e uno Statutory Profit After Tax di 923 milioni di $, con un aumento del 6%, per il semestre conclusosi il 31 dicembre 2024.

“La performance è stata guidata dalla forza della dual brand strategy del Gruppo, con una domanda di viaggi rimasta forte in tutti i segmenti di clientela. Le attività domestiche e internazionali di Qantas e Jetstar hanno registrato una maggiore redditività trasportando quasi il 10% in più di clienti. I premium and corporate travel sono rimasti forti per Qantas, mentre Jetstar ha trasportato un numero record di clienti.

Il Gruppo continua a investire nel rinnovo della flotta, con 11 nuovi aeromobili e cinque mid-life aircraft in arrivo nel semestre. Un punto saliente del risultato è stato il contributo dei nuovi Airbus A321LR e A320neo di Jetstar, che sono cresciuti fino a 21 aeromobili, realizzando un cambiamento radicale in termini di efficienza nei consumi, crescita della rete e soddisfazione del cliente.

Il rinnovo della flotta di Qantas è in corso anche con cinque A220 ora operativi. Tuttavia, poiché la flotta è ancora di dimensioni ridotte, i vantaggi sono stati superati nel semestre dai costi associati alla transizione a un nuovo tipo di flotta.

L’investimento in nuovi aeromobili sarà completato da una significativa revisione della cabina degli aeromobili esistenti per migliorare l’esperienza di volo per i clienti. Il nuovo investimento annunciato oggi vedrà 42 aeromobili Boeing 737 di Qantas dotati di nuove cabine, tra cui sedili Business ed Economy di nuova generazione e vani portaoggetti più grandi.

Anche Qantas Loyalty ha avuto buoni risultati, sostenuta dall’impegno attivo dei membri e dagli afflussi di cassa dai partner in crescita rispettivamente dell’11% e del 18%, nonché da un investimento significativo nella maggiore disponibilità di premi attraverso il lancio di Classic Plus.

Per la prima volta dal FY2019, il Gruppo pagherà dividendi agli azionisti, con un dividendo base di 250 milioni di $ e un dividendo speciale di 150 milioni di $, entrambi completamente esenti (26,4 centesimi per azione)”, afferma Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Vanessa Hudson, afferma: “La performance del Gruppo evidenzia i vantaggi di avere sia una compagnia aerea premium che una low cost e un solido programma fedeltà. Con una flotta crescente di nuovi aeromobili, Jetstar è andata di bene in meglio offrendo un’esperienza migliore ai clienti e una performance finanziaria migliorata. È importante sottolineare che Jetstar è stata in grado di aiutare più australiani a trascorrere una vacanza spendendo meno. I ricavi domestici di Qantas sono cresciuti notevolmente e, come Jetstar, registreranno vantaggi significativi con l’accelerazione del rinnovo della flotta, a partire dall’arrivo dell’A321XLR nei prossimi mesi. Stiamo assistendo a progressi dagli investimenti che stiamo facendo per i nostri clienti e per il nostro personale, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. Questa è una parte fondamentale della ricostruzione della fiducia e continua a essere il nostro obiettivo. La nostra solidità finanziaria significa che ora siamo in grado di pagare i dividendi ai nostri azionisti per la prima volta in quasi sei anni. La dedizione del nostro personale e la continua fedeltà dei nostri clienti sono alla base del nostro successo e desidero ringraziarli sinceramente”.

“La domanda di viaggi aziendali e di piacere ha continuato a crescere, determinando un Underlying EBIT di 916 milioni di $ per Group Domestic, con un miglioramento del 5% nei ricavi unitari. Ciò include un aumento di 2 punti percentuali nei load factor. Qantas ha anche visto i vantaggi dei suoi aeromobili A220 che hanno portato a un aumento della soddisfazione del cliente e a un minor consumo di carburante per posto. L’arrivo di più mid-life Q400 turboprop aircraft sta anche garantendo collegamenti aerei continui e affidabili per l’Australia regionale.

Jetstar ha trasportato un numero record di clienti in un contesto di elevato costo della vita e ha registrato un aumento del 54% dei guadagni domestici rispetto all’anno precedente.

La domanda di viaggi internazionali ha continuato a crescere, con i guadagni di Group International in aumento del 5%, con un Underlying EBIT di 497 milioni di $.

I ricavi netti di Qantas Freight sono cresciuti dell’11% con il ripristino della capacità e il rinnovo della flotta che hanno offerto una maggiore capacità di trasporto merci e miglioramenti dei costi unitari.

Qantas Loyalty continua a fornire risultati solidi, raggiungendo un Underlying EBIT di 255 milioni di $. Gli iscritti hanno raggiunto i 17 milioni, con una crescita dell’11% nei membri attivi rispetto al periodo precedente”, prosegue Qantas Group.

“Riguardo l’outlook, il Gruppo prevede una forte domanda di viaggi in vista della seconda metà. Si prevede che i Group Domestic unit revenue aumenteranno del 3%-5% nella seconda metà dell’anno finanziario rispetto all’anno precedente, mentre i Group International unit revenue dovrebbero rimanere invariati nello stesso periodo.

Si prevede che i Net freight revenue nel 2H25 saranno superiori di 10-30 milioni di $ rispetto alla seconda metà dell’anno scorso”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)