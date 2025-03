easyJet: sconti fino al 15% su oltre 40 rotte da e per l’Italia

easyJet informa: “easyJet annuncia una promozione flash, valida da oggi fino alle ore 9 del 5 marzo: per sole 48 ore, sarà possibile approfittare di sconti fino al 15% su oltre 40 rotte da e per l’Italia, con 35.000 posti disponibili per volare tra il 30 marzo e il 15 luglio. Un’occasione perfetta per scoprire tutte le nuove rotte easyJet per la prossima stagione estive e organizzare una fuga primaverile o approfittare del primo sole estivo a prezzi imbattibili”.

“Per i passeggeri in partenza da Milano, è possibile decollare da Linate verso il cuore dell’Europa: Francoforte e Bruxelles, città dal fascino multietnico e contemporaneo oppure Vienna e Lussemburgo, eleganti e piene di storia, perfette da scoprire in un weekend. Da Milano Malpensa è possibile invece raggiungere la suggestiva città tedesca di Düsseldorf, con la sua vibrante scena artistica.

Per chi desidera già pianificare la prossima avventura estiva, dall’aeroporto di Milano Linate è possibile volare verso Spalato, perfetta per una fuga di inizio estate, e Figari, la porta d’accesso alla selvaggia e affascinante Corsica del Sud.

Da Roma Fiumicino si può volare anche verso l’incantevole Zurigo, una città pittoresca e dinamica, tra cultura e natura.

La promozione è già attiva su easyJet.com e tramite l’app mobile di easyJet“, conclude easyjet.

(Ufficio Stampa easyjet – Photo Credits: Md80.it)