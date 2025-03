Bombardier: il Global 7500 Business Jet raggiunge il 100th Speed Record

Bombardier ha annunciato che il suo Global 7500 business jet ha raggiunto la sua ultima performance milestone, stabilendo 100 speed records, leader della categoria. “Il business jet ha segnato il traguardo in una missione in partenza dal Bombardier Authorized Service Facility ACI Jet in San Luis Obispo e in atterraggio a London Biggin Hill il 28 febbraio, in nove ore e 17 minuti, con una velocità media di quasi 1.000 km/h. Alcuni degli ultimi speed records includono city pairs come Tokyo-San Francisco, London-Riyadh, Oakland-Tokyo, Hartford-Dubai e Tokyo-Toronto, tra molte altre.

I precedenti successi sul Global 7500 includono un volo di 8.225 miglia nautiche da Sydney a Detroit, il volo più lungo mai registrato nella business aviation, nonché la prima non-stop mission del settore da London City Airport a Los Angeles“, afferma Bombardier.

“I clienti Bombardier hanno bisogno di un business tool affidabile, veloce ed efficiente che li porti a destinazione in modo rapido ed efficiente, l’aereo Global 7500 stabilisce lo standard nella ultra-long-range class per i suoi eccezionali progressi tecnologici e le sue impressionanti capacità prestazionali. Come attestano questi record impressionanti, l’aereo dimostra costantemente di avere la velocità necessaria per completare con successo qualsiasi tipo di missione”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Con il nostro Global 8000 pronto a entrare in servizio entro la fine dell’anno, non vediamo l’ora di sfruttare questo speed record momentum e portarlo a livelli ancora più alti in tutta la flotta”.

“Il Global 7500 presenta una top speed di Mach 0,925 e un baseline range di 7.700 miglia nautiche (14.260 km). L’esclusiva Smooth Flex Wing dell’aereo funziona come un in-air shock absorber, ed è progettata con un sofisticato slats and flap system che genera una portanza eccezionale in takeoff and approach, massimizzando l’efficienza aerodinamica e aumentando le performance, migliorando al contempo la sicurezza e offrendo il volo più fluido del settore. Riduce inoltre il consumo di carburante, abbassa le emissioni e produce eccellenti short-field and high-speed performance, il tipo di viaggio che i clienti esigenti si aspettano.

Questo business jet alza l’asticella anche quando si tratta di massimizzare la produttività. Con il suo cabin design e le ultra-fast internet capabilities, il Global 7500 consente ai clienti di ottimizzare la propria giornata e completare senza problemi le proprie missioni, sentendosi riposati e pronti ad affrontare la giornata. L’aereo è dotato di quattro true living spaces, di una full-size kitchen e di una dedicated crew suite, inclusi elementi di design innovativi come il Nuage seat brevettato da Bombardier, che presenta la prima zero-gravity position del settore”, prosegue Bombardier.

“Le caratteristiche del Global 7500 saranno ulteriormente migliorate con l’introduzione del Global 8000. Si prevede che l’ammiraglia di Bombardier avrà un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,94. Si prevede inoltre che abbia una low cabin altitude, inferiore a 2.900 piedi quando vola a 41.000 piedi.

La produzione per il Global 8000 di Bombardier è attualmente in corso presso i Bombardier manufacturing sites in Nord America e il programma sta procedendo per pianificare l’entrata in servizio nel 2025.

In previsione della planned entry-into-service del business jet Global 8000, un upgrade è attualmente disponibile per l’acquisto da parte degli attuali clienti di aeromobili Global 7500 tramite uno degli aircraft service centres di Bombardier. I vantaggi dell’upgrade includeranno il miglioramento della aircraft top speed, l’aumento del range e la fornitura ai passeggeri di cabin altitudes eccezionalmente basse.

Bombardier rende omaggio ai team di ACI Jet a San Luis Obispo e London Biggin Hill Airport per aver contribuito a rendere possibile questo evento”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)