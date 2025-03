Il motore Pratt & Whitney F135 supera 1 milione di ore di volo

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato oggi che il motore F135 ha superato un milione di engine flight hours equipaggiando l’F-35 Lightning II. “Nel raggiungere questo traguardo, l’F135 si è affermato come il fighter engine più sicuro, capace e affidabile, offrendo prestazioni superiori e tecnologie avanzate a bassa osservabilità per il caccia di quinta generazione”, afferma Pratt & Whitney.

“Il motore F135 svolge un ruolo fondamentale nel mantenere la superiorità aerea globale, poiché consente la missione dell’F-35 anche negli ambienti più contesi”, ha affermato Jill Albertelli, president of Military Engines at Pratt & Whitney. “Il motore ha equipaggiato ogni F-35 sin dal primo volo del fighter nel 2006, fornendo eccezionali safety and readiness rates. Il raggiungimento di questo traguardo in meno di due decenni dimostra quanto sia fondamentale l’F-35 e sottolinea l’impegno di Pratt & Whitney nei confronti dei nostri clienti”.

“Il motore F135 di Pratt & Whitney offre un salto generazionale in termini di performance e affidabilità, dando la certezza che sarà pronto a soddisfare le esigenze della missione. Supera costantemente i full mission capability rate requirements del 94% e offre agli operatori un safety record eccezionale e ineguagliabile. L’F135 safety rate è di oltre un ordine di grandezza migliore rispetto alle generazioni precedenti di fighter engine, se confrontato in engine life cycles.

Per aiutare a mantenere la mission readiness, l’F135 sustainment network supporta diverse global depot facilities, 36 basi e 12 navi a livello internazionale. Ciò posiziona il motore come un abilitatore chiave dell’Agile Combat Employment, un military operational concept che utilizza una rete di sedi più piccole e disperse. Questo concept richiede movimento continuo, efficienze logistiche e competenze di manutenzione specializzate, tutte cose che Pratt & Whitney può soddisfare sfruttando l’infrastruttura a livello internazionale dell’F135“, prosegue Pratt & Whitney.

“Man mano che l’F-35 viene modernizzato per includere le nuove capacità, richiederà maggiori prestazioni dal motore. L’Engine Core Upgrade (ECU) di Pratt & Whitney sfrutta gli insegnamenti tratti dagli advanced engine programs, si basa sulla comprovata esperienza di successo dell’F135 e offre le performance necessarie per stare un passo avanti.

Ad oggi, Pratt & Whitney ha consegnato oltre 1.300 F135 production engines a un global enterprise che comprende 20 nazioni alleate in tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney – RTX)