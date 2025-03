La F-35 global fleet supera 1 milione di ore di volo

Lockheed Martin ha annunciato che la F-35 global fleet ha superato 1 milione di ore di volo, un’ulteriore prova delle dimensioni e della forza del programma.

“Raggiungere 1 milione di ore di volo è un risultato monumentale per il programma F-35. Mette in luce la dedizione incrollabile dei nostri pilots, maintainers, industry partners e dei nostri international partners and foreign military sales customers”, afferma l’Lt. Gen. Michael Schmidt, Program Executive Officer for the F-35 Lightning II Joint Program Office. “Questa pietra miliare non è solo una testimonianza delle capacità ineguagliabili dell’F-35, ma anche della resilienza e dell’impegno di tutti coloro che sono coinvolti in questo programma. Mentre continuiamo ad espandere la flotta e a migliorare le capacità dell’F-35, stiamo assicurando lo strumento più avanzato, affidabile ed efficace per proteggere le nostre nazioni”.

“Nel corso di questo milione di ore di volo, L’F-35 team ha notevolmente migliorato le capacità del velivolo e ha raggiunto molti primati senza precedenti nell’aviazione con il fighter aircraft più avanzato al mondo”, afferma Lockheed Martin.

“L’F-35 è la spina dorsale dell’allied force”, ha affermato Chauncey McIntosh, vice president and general manager of the F-35 Lightning II program at Lockheed Martin. “Guardando al futuro, ci concentriamo sul continuare ad aumentare le capacità dell’F-35 per garantire di rimanere un passo avanti alle minacce avversarie”.

“Il milione di ore di volo include combat operations ora completate da tutte le varianti dell’F-35.

L’F-35 team è ora concentrato sul prossimo milione di ore di volo della crescente flotta globale di oltre 1.100 jet, assicurando che l’F-35 mantenga il suo ruolo di superiorità aerea e rimanga la pietra angolare dell’air dominance, mentre lavora in tandem con altre piattaforme di quarta, quinta e prossima generazione. Ciò include la capacità di controllare i droni, inclusa la futura U.S. Air Force fleet of Collaborative Combat Aircraft“, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)