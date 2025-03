News Brevi – 03.03.2025

SOCCORSO AEREO: ALIANTE DISPERSO NEL COMASCO TROVATO NELLA NOTTE DA ELICOTTERO HH-139B DEL 15° STORMO – Nella notte di domenica 3 marzo un elicottero HH-139B dell’83° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Cervia, è decollato per una missione di ricerca di un aliante che aveva interrotto ogni contatto nella zona del comasco. L’equipaggio in prontezza d’allarme, ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), si è portato rapidamente nell’area interessata, concentrando le ricerche nella zona della Val Cavargna, utilizzando Night Vision Goggles (NVG, occhiali per la vista notturna) e sistemi di ricerca avanzati. Grazie al sistema di ultima generazione Artemis è stato quindi possibile geolocalizzare il telefono del disperso, ancora acceso. La telecamera a infrarossi dell’aeromobile (FLIR Wescam, Forward Looking Infrared) ha poi individuato con precisione il punto rilevato. Una volta individuato l’aliante a terra poco prima della mezzanotte, a poca distanza dal confine con la Svizzera, l’equipaggio ha segnalato la posizione al RCC, che ha subito attivato le squadre di ricerca a terra dei Vigili del Fuoco, le quali hanno raggiunto la zona, rinvenendo il relitto e il corpo del pilota, permettendone il successivo recupero ad opera del 118. Per tutta la missione il RCC italiano è stato in stretto collegamento con il suo omologo svizzero. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, giorno e notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ALL NIPPON AIRWAYS E AIR INDIA AMPLIERANNO LE ROTTE IN CODE SHARING – All Nippon Airways (ANA )amplierà il suo code sharing con Air India, la principale compagnia aerea full-service indiana e membro di Star Alliance, a partire dal 30 marzo. “ANA estenderà il suo accordo di code sharing per includere la nuova rotta Haneda-Delhi di Air India e altre sei destinazioni in India. I passeggeri troveranno collegamenti senza problemi con i voli domestici operati da Air India, situati comodamente all’interno dello stesso terminal (Terminal 3) a Delhi Airport. Queste rotte e servizi aggiuntivi sono destinati a fornire un’esperienza di viaggio più fluida e confortevole con maggiori opzioni per i passeggeri che volano tra India e Giappone”, afferma ANA. “Per promuovere un maggiore scambio tra Giappone e India, ANA sta espandendo la sua partnership di code sharing con il partner Star Alliance Air India per migliorare la sua rete”, ha affermato Katsuya Goto, Executive Vice President of Alliances and International Affairs, ANA. “Questa espansione, con un focus sulle maggiori opzioni di code sharing da Delhi a sei destinazioni in India, offrirà ai clienti maggiori opportunità e collegamenti fluidi, offrendo un’esperienza soddisfacente in particolare per i clienti premium. Questo è un passo significativo nei nostri sforzi continui per fornire un’esperienza di viaggio superiore per i clienti che volano tra Giappone e India”. “La nostra partnership approfondita con ANA apre il Giappone come mai prima d’ora ai nostri ospiti. Fornendo un facile accesso ai nostri ospiti alla rete domestica giapponese di ANA, insieme alla portata di ANA nell’ampio Indian network di Air India, stiamo creando un ponte più forte tra le nostre due nazioni, rendendo il viaggio più semplice e davvero gratificante per i nostri ospiti comuni”, ha affermato Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer, Air India. “Air India lancerà la sua rotta Haneda-Delhi il 31 marzo e inizierà la condivisione dei codici con le sei destinazioni domestiche di ANA servite da Haneda il 1° aprile. Air India terminerà le sue operazioni sulla rotta Narita-Delhi il 30 marzo 2025. Con la condivisione dei codici ampliata, i membri di ANA Mileage Club continueranno ad accumulare e riscattare miglia sui voli operati da Air India e i membri Star Alliance potranno utilizzare vari Star Alliance services”, conclude ANA.

ACI WORLD: CAMBIAMENTI NELLE POLITICHE GLOBALI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT – L’United Nations Committee of Experts on International Tax Matters (UN Tax Committee) dovrebbe approvare a marzo una revisione del suo Model Double Taxation Convention che avrà un impatto sul trasporto aereo internazionale e sulla connettività. “La modifica all’articolo 8 del Model Convention introdurrebbe una scelta tra residence-based and source-based taxation per gli international air transport operators. La residence-based taxation è l’attuale prassi globale nel trasporto aereo ed è allineata all’articolo 8 dell’OECD Model Tax Convention on Income and Capital, in base al quale le compagnie aeree pagano l’imposta sul reddito nel paese in cui si trova la sede centrale. Inoltre, questa prassi è allineata al principio primario delle politiche fiscali e dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) Policies on Taxation and Template Air Service Agreement. L’articolo 8 dell’UN Model Convention ha sempre previsto l’opzione della source-based taxation, tuttavia, finora, è stata applicata solo alle spedizioni. L’introduzione della source-based taxation consentirà a qualsiasi paese in cui le compagnie aeree generano reddito di imporre imposte sul reddito. In altre parole, le compagnie aeree potrebbero essere tassate non solo nel paese in cui hanno sede, ma anche nei paesi in cui hanno venduto i biglietti. La source-based taxation potrebbe portare a maggiori entrate statali nelle nazioni in via di sviluppo, molte delle quali supportano il cambiamento. Tuttavia, aumenta il rischio di doppia imposizione e aggiunge una significativa complessità amministrativa e fiscale al sistema, con un impatto sia sulle compagnie aeree che sugli Stati interessati. Ciò potrebbe indurre le compagnie aeree a riconsiderare gli Stati in cui volano, aumentare il costo del viaggio e influenzare la connettività, con un impatto indiretto sugli aeroporti”, afferma ACI World. “L’UN Tax Committee, un gruppo di 25 esperti fiscali, dovrebbe proporre formalmente le modifiche all’articolo 8 nella sua prossima sessione dal 24 al 27 marzo 2025 a New York City. La proliferazione di varie tasse e imposte su aeroporti, passeggeri e trasporto aereo, nonché tasse di concessione aeroportuale e affitti sproporzionati o ingiustificati ai governi, rappresentano un ostacolo al trasporto aereo. Sono accettabili solo tasse giustificabili, eque e non discriminatorie su aeroporti, passeggeri e trasporto aereo, poiché altrimenti generano un impatto economico negativo che ostacola lo sviluppo sostenibile degli aeroporti e del trasporto aereo. L’ACI si oppone a pratiche come la doppia imposizione, sottolineandone l’inefficienza poiché aumentano i costi di viaggio, sopprimono la connettività e diminuiscono i benefici economici. L’ICAO ha recentemente inviato una State Letter ai suoi Stati membri, evidenziando la contraddizione tra questi UN developments e le politiche fiscali dell’ICAO. L’International Air Transport Association (IATA) è stata in prima linea in questi sviluppi e ha presentato diversi documenti e posizioni. ACI World ha preparato una lettera ai 25 membri dell’UN Tax Committee e ha incontrato l’ICAO, incoraggiandola ad assumere una posizione ferma presso l’Economic and Social Council, l’organismo attraverso il quale mantiene una relazione formale con le Nazioni Unite. ACI sta inoltre coordinando un documento di lavoro congiunto con IATA per sollevare preoccupazioni sul crescente numero di barriere economiche ai viaggi, da presentare al prossimo ICAO Airport Economics Panel”, conclude ACI World.

BRUSSELS AIRLINES LANCIA LA SECONDA FASE DELLA STUDENT CAMPAIGN – Brussels Airlines informa: “Brussels Airlines annuncia il lancio della seconda fase della sua campagna che celebra gli studenti africani, evidenziando il loro viaggio alla scoperta del mondo. Dopo il successo della campagna nel novembre 2023, la compagnia aerea condivide ora le emozionanti riunioni di Ophélia e Lionel, due studenti che tornano a casa in Benin dopo un anno di studio in Francia. La campagna continua a mettere in luce i viaggi di questi studenti e questa fase cattura il momento sentito in cui sorprendono le loro famiglie e i loro amici con il loro ritorno. Ophélia, un’appassionata studentessa di giurisprudenza ed economia, e Lionel, un talentuoso studioso di IT, hanno entrambi intrapreso il loro viaggio accademico in Francia. Sono spinti dall’ambizione e dal desiderio di creare un impatto positivo nel loro paese d’origine. Il loro emozionante ritorno in Benin simboleggia i profondi legami che condividono con le loro radici e i loro sogni per il futuro”. “Siamo più di una semplice compagnia aerea che collega le città: siamo parte di questi viaggi che cambiano la vita. Con questa campagna, non solo supportiamo gli studenti mentre inseguono i loro sogni, ma celebriamo anche i potenti momenti di riconnessione che l’istruzione e i viaggi creano. Vedere Ophélia e Lionel prosperare in Francia e tornare a casa dalle loro famiglie è la prova che un volo può cambiare una vita. Il nostro profondo impegno per il continente africano e i suoi studenti è davvero al centro di ciò che siamo”, afferma Hoyam Louassit, Senior Marketing Manager Africa, Brussels Airlines and Lufthansa Group. “Brussels Airlines vuole essere il partner di fiducia per gli studenti, con un’ampia rete di oltre 70 destinazioni in Europa e 18 nell’Africa subsahariana. La compagnia aerea offre tariffe interessanti per studenti, franchigie bagaglio extra e maggiore flessibilità per rendere più facile per gli studenti perseguire i propri sogni accademici e rimanere in contatto con i propri cari a casa”, conclude Brussels Airlines.

AIRBUS FORMA L’ATTUALE E LA PROSSIMA GENERAZIONE DI HELICOPTERS PILOTS AND TECHNICIANS – Airbus informa: “Oltre a fornire le soluzioni più avanzate agli operatori civili, parapubblici e militari, Airbus ha posto una forte attenzione nel garantire che la nuova generazione di piloti e meccanici possa beneficiare del più alto livello di conoscenza ed esperienza nelle proprie missioni. Questo impegno è stato recentemente illustrato dalla celebrazione di 250.000 tirocinanti, un risultato che riflette decenni di dedizione alla soddisfazione del cliente, alla sicurezza e all’eccellenza nella formazione. Fin dalla sua nascita, l’obiettivo dell’Airbus Helicopters Training Academy è stato quello di fornire un supporto senza pari ai clienti, affidandosi sempre all’eccellenza e all’innovazione per farlo. Con 20 training academies in tutto il mondo, oltre 7.000 piloti e tecnici di elicotteri che sono stati formati nel 2024, registrando circa 3.000 helicopter flight hours per year, i clienti, gli operatori e gli esperti Airbus hanno creato una vera e propria comunità mondiale. Con gli operatori che ogni giorno svolgono missioni essenziali, che vanno da emergency medical services and disaster relief a law enforcement, firefighting, combat search and rescue, la diversità di competenze e aree di formazione disponibili presso Airbus è una risorsa importante”. “Poiché i requisiti di missione degli operatori sono in continua evoluzione, Airbus continua ad ampliare l’impatto dei suoi training services e del suo network per migliorare la soddisfazione del cliente a tutti i livelli. Per rafforzare questa solida base, l’Airbus Helicopters Training Academy network ha posto particolare enfasi sulla fornitura di un’ampia gamma di strumenti e materiali di formazione ai tirocinanti. In questo modo, il training team è in grado di creare un personalised training programme che soddisfi i requisiti di missione quotidiana di ciascun cliente, alternando flight, maintenance, simulator, blended courses che combinano in-person and virtual learning, e full online solutions, come la technician recurrent training offer. L’integrazione dei simulator courses ha un impatto significativo sulla formazione dei membri dell’equipaggio, come strumento importante per ricreare condizioni operative regolari e di emergenza in un ambiente sicuro. L’Airbus Helicopters Training Academy network registra annualmente 18.000 helicopter simulator hours per year, dimostrando il successo e l’entusiasmo attorno a questo tipo di sessione, con simulatori disponibili presso le Airbus Helicopters training facilities in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, il Brasile o la Germania”, prosegue Airbus. “Sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’accessibilità e la sicurezza della formazione, Airbus e Loft Dynamics hanno collaborato nel 2021 per sviluppare il primo H125 virtual reality simulator, che è stato qualificato dall’EASA nel 2022 (leggi anche qui). Sono state aggiunte nuove funzionalità all’H125 simulator e dovrebbero essere disponibili per le training activities nel 2025. È stato anche installato di recente presso la Airbus South Africa Training Academy. Nel 2022, entrambe le aziende hanno collaborato di nuovo per co-sviluppare un secondo virtual reality simulator, questa volta per l’H145, che dovrebbe entrare in servizio entro la fine dell’anno”, conclude Airbus.

PRIMO VOLO DEL METEOR SU UN F-35B – F-35 informa: “Un U.S. Marine Corps F-35B ha condotto i primi test flights di un Meteor missile. L’inert missile viene utilizzato per raccogliere dati come parte della campagna di test per integrare le UK weapons sull’F-35. Le sortite sono state effettuate dalla Naval Air Station Patuxent River, rese possibili dalla collaborazione tra i governi del Regno Unito e degli Stati Uniti e da organizzazioni tra cui il Ministero della Difesa, Defence Equipment & Support e i rispettivi partner industriali MBDA e Lockheed Martin. Il Meteor è il principale air-to-air missile del Regno Unito e viene utilizzato dal Typhoon, con questo passaggio che rappresenta un progresso verso l’abilitazione delle capacità del Meteor sull’F-35. Mentre il Regno Unito guida la campagna di integrazione per l’F-35B, l’Italia sponsorizza l’integrazione sul modello F-35A, consentendo a entrambi i tipi di aeromobili di trarre vantaggio dall’inclusione del Meteor“. “Questa pietra miliare è una testimonianza dell’efficace collaborazione tra le partnership governative e industriali multinazionali che abbiamo in atto. L’inclusione di Meteor sul Lightning II porterà questa formidabile capacità al Regno Unito e alla fiorente comunità F-35, migliorando significativamente la sicurezza tra gli alleati”, afferma l’Air Commodore Al Roberts, RAF’s Head of Air-to-Air Missiles.

QANTAS E JETSTAR CELEBRANO LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA CON OLTRE 50 ALL-FEMALE OPERATED FLIGHTS – Qantas e Jetstar decolleranno questa settimana con oltre 50 voli operati interamente da donne in vista della International Women’s Day 2025. “Partendo da oggi, i voli mirano a ispirare la prossima generazione di ragazze e donne a esplorare opportunità di carriera nel settore dell’aviazione, in particolare in ruoli che potrebbero essere tradizionalmente dominati dagli uomini. I voli saranno pianificati e operati da oltre 250 donne tra female pilots, cabin crew, engineers, airport and operations centre team members di Qantas, QantasLink e Jetstar, e copriranno oltre 20 rotte in Australia, Nuova Zelanda e Asia. Il primo volo, un servizio Jetstar da Adelaide a Sydney, decollerà questa mattina, seguito da una serie di voli durante la settimana, tra cui Sydney-Hobart, Brisbane-Geraldton, Cairns-Melbourne, Sydney-Perth, Auckland-Christchurch e Tokyo-Fukuoka”, afferma Qantas Group. “L’aviazione è stata storicamente dominata dagli uomini, con gli uomini che ricoprono ancora la maggior parte dei ruoli di piloti e ingegneri. Qantas Group ha lavorato per affrontare questo squilibrio di genere, ma riconosce che c’è ancora molto lavoro da fare. La Qantas Group Pilot Academy ha raddoppiato il numero di borse di studio a 20 per studenti donne, contribuendo ad ampliare il bacino di talenti. Quest’anno, le donne hanno rappresentato il 20% degli apprendisti presso la Qantas Group Engineering Academy, segnando un passo importante per far crescere la prossima generazione di ingegneri donne. Inoltre, un record del 35% dei 2025 engineering graduates di Jetstar sono donne. Qantas Group si impegna ad attrarre più donne nelle carriere nell’aviazione attraverso programmi di sensibilizzazione scolastica e opportunità di esperienza lavorativa L’Altitude Network guidato dai dipendenti supporta, istruisce e sostiene le donne in tutto il Gruppo per raggiungere l’uguaglianza di genere”, prosegue Qantas Group. Catherine Walsh, Group Chief People Officer, ha affermato: “Sebbene si stiano facendo progressi, il cambiamento non avverrà dall’oggi al domani. Inizia nelle nostre scuole. Stiamo ampliando la nostra sensibilizzazione scolastica per promuovere l’aviazione come carriera per incoraggiare le ragazze a sognare in grande e seguire i loro interessi in STEM. La nostra speranza è che le ragazze vedano queste donne incredibili prosperare in una carriera tecnica per dare loro la sicurezza di esplorare un ruolo che le vedrà in un hangar o nel flight deck di questa compagnia aerea in futuro”.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER L’EQUITA’ DI GENERE – Delta informa: “La vera origine del nome Delta non risiede solo nella lettera greca: è frutto dell’ingegno di una donna di nome Catherine FitzGerald, che suggerì il nome al fondatore di Delta come un modo per rendere omaggio alla regione agricola che è stata fondamentale per il successo della compagnia aerea. “Delta” fu suggerito al fondatore della compagnia aerea C.E. Woolman da uno dei suoi più fidati collaboratori, Catherine FitzGerald. Lei consigliò un omaggio alla regione del Delta del Mississippi dove il predecessore della compagnia aerea, Huff Daland Dusters, ebbe inizio. Le ricche radici agricole della zona sono profonde e l’agricoltura è ancora un aspetto indelebile della sua cultura e del suo carattere. FitzGerald si trasferì a Monroe, Louisiana, nel 1926, subito dopo che Huff Daland vi trasferì le sue operazioni (e 18 biplani). Dopo che Woolman guidò l’acquisto di quella che sarebbe diventata Delta nel 1928, FitzGerald divenne una delle sue fidate associate e l’assistente tesoriere dell’azienda. Fu anche segretaria di Woolman fino alla sua morte nel 1966 e lei stessa si ritirò nel 1968, dopo una carriera di oltre 40 anni nell’aviazione”. “Negli anni, da quando FitzGerald era un leader aziendale, Delta si è impegnata per l’equità di genere con l’obiettivo di aumentare la rappresentanza delle donne a ogni livello dell’organizzazione, ottenendo una notevole accelerazione nella rappresentanza nel livello di vicepresidente e superiori. A gennaio 2023 le donne rappresentavano il 33,9% dei leader Delta a livello di vicepresidente o superiore. Delta dà priorità alle esigenze specifiche delle donne come parte dello sforzo di benessere, che include il benessere fisico, finanziario, emotivo e sociale. Delta riconosce inoltre il valore delle donne nella leadership e si è impegnata a colmare il divario di rappresentanza tra le donne nei ruoli di prima linea e quelle nei ruoli di leadership”, prosegue Delta. “Durante il Women’s History Month, riflettiamo sui contributi di leader come Catherine FitzGerald, la cui influenza e voce continuano a essere viste e ascoltate in tutto il mondo grazie all’eredità di Delta”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P. and Chief People Officer. “Ci ricorda anche che il nostro lavoro non è finito: continuiamo a farlo, condividendo i nostri viaggi e aprendo la strada alle donne di talento che verranno dopo di noi”.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER I TAURUS KEPD 350 SUB-COMPONENTS – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine per la manutenzione e la modernizzazione del cruise missile TAURUS KEPD 350. Il valore dell’ordine è di 1,7 miliardi di corone svedesi e il periodo contrattuale è 2025-2035. L’ordine include system upgrades and modernisation dei German Air Force TAURUS missiles, nonché una ten-year life cycle maintenance. Saab ha ricevuto l’ordine dal German prime contractor TAURUS Systems, una joint venture tra MBDA Germany e Saab. L’ordine iniziale è stato effettuato dal Germany defence procurement office (BAAINBw) a TAURUS Systems”. “Gli ultimi aggiornamenti forniranno alla German Air Force miglioramenti significativi”, afferma Görgen Johansson, Head of Saab’s business area Dynamics. Il TAURUS KEPD 350 è un air-launched cruise missile con un range di oltre 500 km, utilizzato per static ground-based targets.

AVIAZIONE MARITTIMA ITALIANA: UN IDROVOLANTE A TORRE ANNUNZIATA (NA) PER “POSSO VOLARE ANCH’IO” – Grande successo per “Posso volare anch’io sui cieli”, il seminario di cultura aeronautica promosso dall’Osservatorio AgroGreen della Regione Campania e organizzato dall’associazione Aviazione Marittima Italiana. Gli studenti dell’Istituto superiore Marconi-Galilei di Torre Annunziata (Napoli) hanno seguito varie relazioni di esperti e piloti riguardanti le tecniche del volo e le prospettive di lavoro nel settore aeronautico. Si è parlato inoltre dell’impiego di idrovolanti per favorire il turismo sostenibile e per lo sviluppo della blue economy. In occasione di questo seminario, a Torre Annunziata è anche giunto l’idrovolante anfibio “ICP Super Bingo” del pilota cremonese Graziano Mazzolari. “Siamo entusiasti della grande attenzione dimostrata dagli studenti per questo seminario”, ha detto Orazio Frigino, presidente dell’associazione Aviazione Marittima Italiana. “Grazie al nostro sponsor Caroli Hotels, dopo aver partecipato a questo seminario alcuni dei ragazzi dell’Istituto Marconi-Galilei saranno invitati a fare l’esperienza del ‘battesimo del volo’ a bordo di un idrovolante ultraleggero presso l’idrobase dell’EcoResort Le Sirenè a Gallipoli (Lecce)”.

SAS RICONOSCIUTA PER IL SUO IMPEGNO CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI NELLE LOUNGE A OSLO – SAS informa: “Attraverso soluzioni creative e un’attenta pianificazione, il SAS team presso le lounge a OSL ha ottenuto ottimi risultati in termini di riduzione degli sprechi alimentari. La direttrice Anita Storm Røsaasen e tutti i suoi colleghi dell’aeroporto hanno ricevuto il “Food Chef Award” di Q-Meierien per il loro lavoro”. “Sono stata molto toccata e non ultimo sorpresa di ricevere questo premio. Allo stesso tempo, è importante per me sottolineare che si tratta di un lavoro di squadra. Si tratta di un team affiatato che lavora a lungo termine, strutturato per ridurre gli sprechi alimentari e insieme siamo riusciti a creare buoni risultati”, afferma Anita Storm Røsaasen, coordinatrice della qualità presso le lounge SAS dell’aeroporto di Oslo. “Attraverso soluzioni creative e un’attenta pianificazione, il team ha ridotto al minimo gli sprechi alimentari. La perdita è ben inferiore a 30 grammi per visitatore. Si tratta di un valore molto basso se si considerano i volumi di cibo movimentati ogni mese. Ogni anno circa 1 milione di persone visitano le due lounge di SAS a Oslo. Parte del lavoro prevede anche una stretta collaborazione con i fornitori. Se ad esempio si imbattono in una grande quantità di merce prossima alla scadenza, le lounge SAS possono accoglierla e, grazie al grande consumo e ai numerosi visitatori, consumare rapidamente il cibo. Inoltre, il team lavora anche con previsioni e mappature, in modo da avere cura di produrre la giusta quantità di cibo in relazione al numero di ospiti previsti”, conclude SAS.

AMERICAN AIRLINES: OFFERTE SUI VOLI DOMESTICI PER LA PRIMAVERA – American Airlines informa: “American Airlines sta mettendo pressione a tutto campo sui viaggi primaverili grazie a una vasta gamma di offerte su voli domestici con tariffe a tempo limitato a partire da $115 solo andata. I viaggiatori possono approfittare delle tariffe basse di American per tutto il mese di marzo e contribuire a scegliere la destinazione vincente votando sui social media @AmericanAir. I fan di American sceglieranno i loro preferiti finché le quattro destinazioni rimanenti non saranno ridotte a due e, alla fine, a un campione, che American festeggerà con tutti. Dopo aver votato per le loro destinazioni preferite e aver trovato l’itinerario perfetto per una nuova vacanza, i clienti possono continuare a vincere con l’AAdvantage® travel rewards program. I membri AAdvantage® possono registrarsi per guadagnare 500 additional Loyalty Points per ogni volo effettuato con American a marzo, fino a un totale di 5.000 Loyalty Points”.

LOCKHEED MARTIN, NOKIA E VERIZON MIGLIORANO LE CAPACITA’ TRAMITE LA 5G.MIL® COLLABORATION – Lockheed Martin, Nokia e Verizon hanno annunciato la riuscita integrazione delle Nokia industry-leading, military-grade 5G solutions nella Lockheed Martin 5G.MIL® Hybrid Base Station (HBS). La tecnologia migliora nuove capacità per integrare le commercial 5G connections con military communications systems. Il 5G sta svolgendo un ruolo sempre più importante nel supportare le tactical military missions, integrando perfettamente le soluzioni esistenti. L’integrazione iniziale è stata completata con equipaggiamenti del leading 5G portfolio di Nokia presso il Boston Innovation Center di Verizon e HBS components presso il Lockheed Martin Valley Forge laboratory in Pennsylvania. Final systems integration, testing and demonstration sonoi stati svolti presso la Lockheed Martin facility in Ft. Worth, Texas.