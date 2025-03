Norwegian acquisterà dieci Boeing 737-800

Norwegian informa: “Norwegian ha annunciato un accordo per l’acquisto di dieci aeromobili Boeing 737-800 che attualmente fanno parte della sua flotta in leasing. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre 2025.

La transazione è a condizioni favorevoli e rappresenta un passo fondamentale per garantire la futura flotta di Norwegian. La mossa migliorerà la flessibilità finanziaria in linea con la strategia a lungo termine e ridurrà i costi complessivi di proprietà”.

“I termini complessivi raggiunti sono interessanti per Norwegian e la transazione si adatta bene alla nostra strategia di flotta e proprietà a lungo termine. Gli aeromobili acquisiti sono parte integrante della flotta esistente di Norwegian e, attraverso questo accordo, continueranno a operare sulla nostra attraente e crescente rete di rotte. Questa mossa dovrebbe generare risparmi sui costi sia a breve che a lungo termine, oltre a fornire ulteriore flessibilità per la futura pianificazione della flotta”, afferma il CEO di Norwegian, Geir Karlsen.

“La transazione sarà inizialmente finanziata tramite la liquidità disponibile della compagnia e dovrebbe concludersi nel primo trimestre 2025. Norwegian è in procinto di garantire long term financing dopo il completamento tramite una combinazione di financing arrangements.

Al completamento della transazione, Norwegian prevede di registrare un guadagno non ricorrente di circa 570 milioni di NOK. Questo guadagno riflette il prezzo che la compagnia è stata in grado di ottenere per gli aeromobili e la corrispondente riduzione delle passività di locazione esistenti. Inoltre, si prevede che la transazione genererà risparmi sui costi ricorrenti al netto dei costi di finanziamento di una media di circa 200 milioni di NOK all’anno”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)