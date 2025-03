SWISS offre nuovi servizi di bordo in Economy Class e Premium Economy Class sui voli a lungo raggio

Come parte del suo nuovo ‘SWISS Senses’ inflight product concept, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà ai suoi clienti di Economy Class una nuova esperienza a lungo raggio dal 5 marzo in poi.

“Le innovazioni si estendono alla full on-board offer, compreso l’inflight service, la food and drink selection e vari comfort items. Oltre ai pasti di nuova concezione e a una gamma di bevande ampliata, il nuovo concept offre anche nuovi servizi per migliorare ulteriormente il comfort e il divertimento degli ospiti in volo. Anche i clienti della Premium Economy Class trarranno vantaggio dalle innovazioni, grazie all’ampio investimento della compagnia in entrambe le classi di viaggio.

Una volta che il loro volo ha raggiunto la quota di crociera, agli ospiti di SWISS Economy e SWISS Premium Economy verrà servito un aperitivo di benvenuto, inizialmente accompagnato da un raffinato antipasto di formaggio Sbrinz, in un omaggio alla cultura svizzera dell’“apéro”. Un ulteriore piacere culinario in volo è offerto da una serie di nuove main-meal creations. Il pre-landing meal, che è stato anch’esso migliorato, verrà ora servito su un vassoio o in una bento box riutilizzabile.

Su alcuni voli, l’equipaggio offrirà inoltre del cibo aggiuntivo tra i pasti e tutti gli ospiti avranno a disposizione una gamma più ampia di snack. SWISS offrirà anche una selezione più ampia di bevande che include un nuovo vino rosso svizzero e tipiche bevande analcoliche svizzere come la Rivella. Tutti i pasti SWISS Economy saranno serviti su moderne stoviglie nere riutilizzabili”, afferma SWISS.

“Questi nuovi product and service highlights miglioreranno in modo tangibile l’esperienza di viaggio aereo per la nostra Economy Class e per i nostri ospiti della Premium Economy Class”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Nel complesso, rappresentano uno dei più grandi investimenti di servizio nella storia della nostra compagnia. Ci fanno fare un ulteriore passo avanti nell’offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio aereo di qualità che è caratterizzata sia dalla Swissness che dalla dedizione ai dettagli, per aiutarci a garantire che raggiungiamo costantemente le nostre aspirazioni di alta qualità”.

“‘SWISS Senses’ è la nuova long-haul air travel experience di SWISS, progettata per attrarre tutti i sensi. Sul fronte dell’olfatto, i clienti possono ora provare la fragranza esclusiva Alpine Valley, creata appositamente per SWISS in collaborazione con la società Soeder di Zurigo e disponibile nei bagni sotto forma di sapone, lozione per le mani e spray per il viso. Alpine Valley unisce il larice aromatico con note di agrumi freschi e sottili sentori di erbe per portare un po’ di natura alpina svizzera in volo.

I clienti possono anche aspettarsi un sonno ristoratore, grazie alla nuova biancheria da letto con morbidi cuscini e coperte realizzati interamente con materiali riciclati e che si adatteranno perfettamente anche al futuro SWISS Senses cabin design. Anche le cuffie sono state migliorate per offrire un’esperienza audio di qualità che consentirà agli ospiti di godersi appieno l’intrattenimento in volo.

Oltre alle nuove funzionalità di servizio e alle innovazioni di prodotto in tutte le classi di viaggio, lo SWISS Senses concept si estenderà anche a nuovi sedili e nuovi interni di cabina in tutta la flotta di aeromobili intercontinentali SWISS. Quindi tutti i clienti SWISS possono aspettarsi una long-haul air travel experience completamente nuova che attrae davvero tutti i loro sensi”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)