KLM Royal Dutch Airlines abilita la Find My Share Item Location feature di Apple per migliorare il recupero dei bagagli

A partire da oggi, i clienti che viaggiano con KLM possono utilizzare la nuova Share Item Location feature per condividere in modo privato e sicuro la posizione del loro AirTag o Find My network accessory con il KLM customer service, per individuare più rapidamente i bagagli smarriti o in ritardo e ricongiungerli ai clienti.

“In KLM ci impegniamo costantemente per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri. Questa integrazione di Share Item Location con AirTag si adatta perfettamente a questa ambizione. Ogni valigia smarrita è una di troppo e vogliamo affrontare questo problema in modo innovativo. Ciò contribuisce a una maggiore soddisfazione del cliente, riduce i costi di ritiro bagagli e il carico di lavoro per rintracciare i bagagli”, afferma Barry ter Voert, Chief Experience Officer.

“Per condividere la posizione del loro AirTag o Find My network accessory con la compagnia aerea, i clienti possono prima generare un Share Item Location link nella Find My app sul loro iPhone, iPad o Mac. KLM ha reso possibile per i clienti aggiungere facilmente questo collegamento all’online process esistente per segnalare i bagagli smarriti. Per la privacy e la sicurezza dei clienti, la condivisione della posizione terminerà automaticamente non appena un cliente verrà riunito al suo bagaglio, potrà essere interrotta dal cliente in qualsiasi momento e scadrà automaticamente dopo sette giorni.

Share Item Location è basata sull’Apple Find My network, una crowdsourced network di oltre un miliardo di dispositivi Apple che utilizzano la Bluetooth wireless technology per rilevare dispositivi o articoli mancanti nelle vicinanze e segnalare la loro posizione approssimativa al proprietario. L’intero processo è crittografato end-to-end e anonimo, quindi nessun altro, nemmeno Apple o gli Apple or Find My Network accessory manufacturers, può visualizzare la posizione o le informazioni di un articolo”, afferma KLM.

“Per provare la nuova Share Item Location feature, i clienti devono verificare che il loro dispositivo Apple esegua iOS 18.2, iPadOS 18.2 o macOS 15.2 o versioni successive”, conclude KLM.

