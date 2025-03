Lufthansa Express Rail: il biglietto è ora valido anche per i trasporti pubblici locali

Lufthansa informa: “Dal treno all’aereo, ora è ancora più facile. Le prenotazioni con Lufthansa Express Rail includono ora il Deutsche Bahn (DB) City-Ticket. Ciò consente ai clienti di utilizzare anche i trasporti pubblici locali durante il viaggio. Le carte d’imbarco Lufthansa sono valide anche per i viaggi in autobus, tram, metropolitana e ferrovia suburbana da e per la Express Rail station.

Tutte le Lufthansa Express Rail destinations, ad eccezione di Siegburg e Basilea, riceveranno il comodo upgrade. In un totale di 26 città tedesche, i clienti possono utilizzare i trasporti pubblici locali prima e dopo il viaggio. Il City-Ticket è valido il giorno di validità una volta in ogni direzione per il viaggio verso la Express Rail station o da lì alla destinazione del viaggio”.

“La domanda per Lufthansa Express Rail è aumentata costantemente negli ultimi anni. Solo nel 2024, circa 500.000 passeggeri hanno utilizzato il servizio per il loro arrivo e la loro partenza da Frankfurt Airport. Con l’integrazione del City-Ticket, Lufthansa e DB stanno ulteriormente potenziando la loro offerta intermodale.

Lufthansa Express Rail fa parte di una cooperazione di oltre 20 anni tra Lufthansa e DB. Con un solo passaggio di prenotazione, i clienti possono acquistare un biglietto combinato per treno e volo e quindi utilizzare comodamente il treno come navetta per Frankfurt Airport da un totale di 28 città in Germania. Ciò significa che Lufthansa Express Rail collega più del doppio delle città in Germania rispetto a quelle che Lufthansa serve attualmente in aereo. Ogni giorno, DB e Lufthansa offrono più di 240 collegamenti ICE con un Lufthansa flight number (codeshare numbers)”, conclude Lufthansa.

