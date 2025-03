Wizz Air annuncia una partnership con Revolut

Wizz Air ha annunciato oggi una nuova partnership con Revolut, la fintech globale con oltre 50 milioni di clienti e centinaia di migliaia di aziende clienti, per offrire pagamenti sicuri e veloci con un clic ai suoi oltre 60 milioni di clienti, inizialmente tramite app e successivamente sul sito web a partire da maggio.

“Con Revolut Pay, i clienti Revolut potranno prenotare voli Wizz Air senza dover inserire i dati di pagamento. Selezionando Revolut Pay al checkout dell’app Wizz Air, e presto anche sul sito web, i clienti potranno completare l’acquisto del volo in pochi secondi, approvando il pagamento in modo sicuro tramite l’app Revolut, protetta da codice di accesso o identificazione biometrica.

In occasione della partnership, tutti i nuovi utenti Revolut potranno guadagnare fino a 25€ dopo essersi iscritti e aver speso i primi 5€ con Revolut. I clienti Revolut Pay potranno inoltre accumulare RevPoints – il programma fedeltà di Revolut – e riscattarli per acquisti con Revolut Pay o di voli Wizz Air. Da oggi fino al 4 aprile 2025, chi acquista voli Wizz Air utilizzando Revolut Pay può guadagnare 10 volte più RevPoints sugli acquisti (si applicano Termini e Condizioni). Lo scorso anno, Wizz Air ha ampliato le sue opzioni di pagamento a bordo, accettando anche le carte Revolut.

Parte dell’offerta di accettazione dei pagamenti Revolut Business, nel 2024 oltre 1 milione di clienti nel mondo hanno effettuato transazioni e oltre 25.000 commercianti hanno accettato pagamenti tramite Revolut Pay. Questo segue il lancio di Revolut Terminal, che include l’opzione di pagare direttamente con Revolut Pay.

Fondata nel 2003, Wizz Air è una delle principali compagnie aeree europee. Dalla sua nascita, ha rapidamente ampliato la propria rete e ha rivoluzionato il settore dell’aviazione, operando oggi quasi 800 rotte in Europa e oltre”, afferma Wizz Air.

Ian Malin, Chief Financial Officer di Wizz Air, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di aver stretto una partnership con Revolut per offrire ancora più flessibilità e una migliore esperienza d’uso ai nostri clienti. Con Revolut, i nostri clienti non solo ottengono le migliori offerte Wizz Air, ma possono anche ottenere ricompense da utilizzare per i loro futuri viaggi e altri acquisti. Questa partnership offre ai 62 milioni di passeggeri di Wizz Air l’accesso alle soluzioni fintech innovative di Revolut, opzioni di pagamento più economiche e, in ultima analisi, tariffe aeree più basse”.

“Siamo molto entusiasti di avere Wizz Air come partner di Revolut Pay e di poterli supportare nel rendere l’esperienza del cliente il più fluida e sicura possibile, dall’inizio alla fine”, ha commentato Alex Codina, General Manager of Acquiring di Revolut. “Specialmente nel settore dei viaggi, i processi di pagamento possono essere estremamente complessi e lunghi. Crediamo che non debba più essere così, e collaborare con marchi affidabili e innovativi come Wizz Air ci permette di continuare a costruire insieme il futuro dei pagamenti nel settore”.

