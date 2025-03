La FAA certifica la Airbus H125 IFR capability

La H125 single pilot instrument flight rules (IFR) capability è stata certificata dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, aprendo la strada alle prime consegne nel 2025 dalla Airbus Helicopters assembly line a Columbus, Mississippi.

“Questa nuova caratteristica, sviluppata in collaborazione con Genesys Aerosystems di Moog, consiste in un upgraded cockpit e in un nuovo autopilot, insieme a hydraulic and electrical systems ridondanti.

Le capacità IFR consentiranno ai piloti di utilizzare l’aeromobile in modo più sicuro in condizioni di scarsa visibilità e condizioni meteorologiche difficili, grazie all’avionica avanzata e all’autopilot. Il sistema offre una advanced situational awareness e riduce il workload dei piloti per le operazioni, il tutto mantenendo le capacità di volo che hanno reso l’H125 il leader indiscusso nel light single-engine segment per la sua potenza, la sua sicurezza, la versatilità e la manovrabilità senza pari”, afferma Airbus.

“Aggiungendo questa funzionalità a un light single-engine helicopter, Airbus Helicopters consente agli operatori di svolgere operazioni complesse a costi operativi ridotti. Questa nuova funzionalità IFR amplierà le capacità di missione dell’elicottero in tutte le condizioni meteorologiche, in particolare per missioni critiche come i public services, tra cui law enforcement, emergency medical services and pilot training, missioni molto richieste in tutto il mondo e in particolare in Nord America”, ha affermato Jérome Ronssin, Head of Light Helicopters Programme at Airbus Helicopters.

“Oggi, oltre 4.300 elicotteri della H125 family volano in tutto il mondo nelle condizioni più difficili. L’H125 è il leader assoluto del mercato nella intermediate single-engine helicopter category, raggiungendo una quota di mercato di circa l’80% nel 2024. Nel 2024 la Ecureuil family ha festeggiato 40 milioni di ore di volo e 50 anni dal suo volo inaugurale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)