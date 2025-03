Embraer aggiunge Fly Across MRO al suo Authorized Service Network

Embraer aggiunge Fly Across MRO al suo Authorized Service Center Network for Executive Jets. “La società fornirà la base maintenance per le Phenom and Praetor series a Toluca International Airport. L’accordo include anche i jet Legacy 450 e Legacy 500. Fly Across MRO offrirà sia scheduled che unscheduled maintenance, inclusi AOG e drop-in.

L’autorizzazione è stata concessa in seguito a un rigoroso processo di valutazione, garantendo la piena conformità con i più elevati standard di Embraer. Questo riconoscimento posiziona Fly Across MRO come fornitore di servizi chiave per gli operatori di aeromobili Embraer, offrendo servizi di manutenzione, ispezione e riparazione con il supporto di uno dei produttori più rispettati nel settore aerospaziale”, afferma Embraer.

“Questo riconoscimento segna una pietra miliare significativa per la nostra azienda. L’autorizzazione di Embraer convalida i nostri continui sforzi per fornire servizi di alto livello e rafforza la nostra posizione di leader nella manutenzione degli aeromobili nella regione. Siamo pienamente impegnati a garantire che gli operatori di aeromobili Embraer ricevano un servizio efficiente e affidabile che soddisfi i più elevati standard internazionali”, afferma Javier Gonzalez, CEO di Fly Across

“È un piacere dare il benvenuto a Fly Across MRO nell’Embraer Authorized Service Center Network. Siamo lieti di ampliare la nostra presenza in un mercato importante come il Messico e in una posizione strategica per i nostri operatori. Embraer sta ampliando la sua presenza nel paese e continuiamo a migliorare i nostri servizi e le nostre capacità di supporto in Messico”, afferma Frank Stevens, Vice President of Global MRO Centers for Embraer Services & Support.

“Con questa nuova certificazione, Fly Across MRO amplia le sue capacità di fornire assistenza a un’ampia gamma di modelli di aeromobili Embraer, garantendo la massima sicurezza ed efficienza operativa per i suoi clienti.

Il network Embraer dedicato agli Executive Jets comprende otto Embraer Owned Services Centers, 44 Embraer Authorized Service Centers nelle Americhe e 74 in tutto il mondo. Embraer Services & Support ha inoltre raddoppiato di recente la sua MRO-dedicated capacity for business jets negli Stati Uniti, con nuove maintenance lines a Dallas Love Field, Texas, Cleveland, Ohio, e Sanford, Florida”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)