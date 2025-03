Dassault Aviation riporta i 2024 annual results

Nella riunione presieduta da Éric Trappier, Chairman and Chief Executive Officer of Dassault Aviation, il Board of Directors di Dassault Aviation ha approvato il rendiconto contabile del 2024.

“Spinto dal successo commerciale del Rafale, in particolare dai 30 Export Rafale ordinati nel 2024, il backlog di Dassault Aviation continua a crescere. Ha raggiunto un nuovo record di 43,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, composto da 299 velivoli (164 Export Rafale, 56 Rafale France e 79 Falcon). Dall’inizio del programma sono stati ordinati in totale 507 Rafale: 273 Export Rafale e 234 Rafale France.

Le net sales nel 2024 ammontano a 6,2 miliardi di euro, rispetto alle previsioni nell’ordine dei 6 miliardi di euro. Sono stati consegnati 21 Rafale (14 France e 7 Export) e 31 velivoli Falcon. L’adjusted operating income è stato pari a 519 milioni di euro, ovvero un operating margin dell’8,3%. Il record adjusted net income è stato pari a 1,1 miliardi di euro, ovvero un net margin del 17,0%.

Nel 2024 il contesto internazionale è stato ancora segnato dalle tensioni internazionali. L’inflazione nel 2024 ha confermato la diminuzione iniziata nel 2023. Dassault Aviation continua ad aumentare la produzione del Rafale sullo sfondo di persistenti problemi interni ed esterni alla supply chain. Queste difficoltà nella supply chain hanno portato a piani di recupero. Di fronte a queste interruzioni, Dassault Aviation sta prendendo diversi provvedimenti”, afferma Éric Trappier, Chairman and Chief Executive Officer of Dassault Aviation.

“In questo contesto, il 2024 ha visto:

– il continuo successo del Rafale con 30 Rafale Export ordinati da due nuovi clienti: l’Indonesia con 18 Rafale, portando il totale ordinato a 42, e la Serbia con 12 Rafale. La Serbia è l’ottavo export customer per il Rafale e il terzo European export country;

– la consegna di 21 Rafale su un obiettivo di 20, di cui 14 alla Francia e 7 per l’Export (tutti i 24 Rafale ordinati dalla Grecia sono stati consegnati). 13 Rafale sono stati consegnati nel 2023;

– l’ordine per 26 Falcon nel 2024, rispetto ai 23 del 2023;

– la consegna di 31 Falcon, incluso il primo Falcon 6X, con un obiettivo di 35. 26 Falcon sono stati consegnati nel 2023;

– l’annuncio da parte del French Minister of the Armed Forces del lancio dell’ unmanned combat aerial vehicle (UCAV) che completerà il futuro Rafale F5 standard (dopo il 2030). Questo UAV sarà complementare al Rafale e adatto al collaborative combat. Beneficerà dei risultati del nEUROn program.

Per quanto riguarda gli sviluppi, nel 2025 proseguiranno i lavori su:

– l’esecuzione dell’F4 standard development contract;

– lo sviluppo del Falcon 10X, con le prime consegne programmate per la fine del 2027;

– la phase 1B dell’NGF (New Generation Fighter) demonstrator nel framework FCAS;

– lo sviluppo degli Avsimar and Archange mission aircraft.

La guidance per il 2025 prevede un aumento delle net sales rispetto al 2024, nell’ordine di 6,5 miliardi di euro, comprese le consegne di 40 Falcon e 25 Rafale“, conclude Éric Trappier, Chairman and Chief Executive Officer of Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)