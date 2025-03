IATA: il WDS inaugurale ha riunito il settore per esplorare Data, Technology and Cybersecurity

IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha concluso con successo il suo World Data Symposium (WDS) inaugurale con un ampio consenso su tre priorità chiave:

– Utilizzare i dati in modo ancora più intenso per ricavare valore: con i miglioramenti nell’intelligenza artificiale e nell’analisi predittiva, il contributo della ricca raccolta di dati dell’aviazione determinerà miglioramenti nell’efficienza, nell’esperienza passeggeri e nella sostenibilità. Il settore deve collaborare per cogliere l’opportunità stabilendo chiare strutture di proprietà dei dati, investendo in nuove soluzioni e attraendo talenti.

– Innovare integrando soluzioni tecnologiche: innovazioni come il cloud computing, l’automazione e l’identità digitale stanno dimostrando il loro valore nel migliorare l’efficienza riducendo al contempo i costi. Il settore deve collaborare per modernizzare gli standard e ottimizzare questo potenziale integrando soluzioni in modo che il viaggio del passeggero sia fluido, dalla prenotazione alla consegna dei bagagli.

– Costruire la resilienza informatica: la necessità di una solida sicurezza informatica cresce di pari passo con l’uso della tecnologia, in particolare quando integra vari attori nelle catene del valore dei viaggi e del trasporto aereo. Il settore deve collaborare per condividere le informazioni in modo ancora più efficiente per proteggere le infrastrutture critiche, garantire l’integrità dei dati e salvaguardare la fiducia dei passeggeri”.

“Il WDS inaugurale di IATA ha rafforzato il ruolo fondamentale dei dati, della tecnologia e della sicurezza informatica nel plasmare il futuro dell’aviazione. Ha anche chiaramente dimostrato che lavorando insieme lungo la catena del valore dell’aviazione per condividere informazioni e modernizzare gli standard, creiamo un enorme potenziale per offrire ai nostri clienti esperienze ancora più efficienti. Questo è stato il nostro primo WDS, ma con così tanto potenziale in evoluzione ogni giorno, non sarà l’ultimo”, ha affermato Kim Macaulay, Chief Information and Data Officer, IATA.

“Il WDS è stato ospitato da Aer Lingus a Dublino e ha accolto oltre 700 partecipanti.

Riflettendo le aree di interesse del WDS (dati, tecnologia e sicurezza informatica), IATA ha svelato i risultati di tre proof-of-concept (PoC) programs sviluppati con aziende che fanno parte dello IATA Strategic Partnerships Program:

Cargo Acceptance Process: il PoC ha dimostrato l’efficienza dell’utilizzo di un large language model (LLM) per gestire la conformità normativa nell’air cargo acceptance process. Più in generale, il PoC ha mostrato come gli LLM abbiano il potenziale per supportare la conformità normativa nell’air transport industry.

Agency Onboarding: questo PoC ha esaminato come l’utilizzo dell’identità digitale possa ridurre il tempo e lo sforzo necessari per l’onboarding di nuovi agenti, riducendo al contempo il potenziale di frode.

Passenger Entitlements: questo PoC ha esaminato come le digital identity credentials (memorizzate come credenziali virtuali in un portafoglio digitale sul loro telefono cellulare) per i viaggiatori potrebbero essere combinate per automatizzare processi come l’accesso alla lounge e a bordo. Sebbene si preveda che ci vorrà del tempo per abituare i viaggiatori all’uso delle digital identity credentials, esiste un enorme potenziale per semplificare i controlli normativi del passaporto e di altri tipi di identità”, prosegue IATA.

“Dall’ottimizzazione dei cargo processes al rafforzamento della gestione dell’identità e al miglioramento dell’esperienza dei passeggeri, l’intelligenza artificiale e l’identità digitale stanno già trasformando i processi chiave nell’aviazione. Attraverso lo IATA Data and Technology Proof of Concept program stiamo collaborando con tutto il settore per pensare ed esplorare il più possibile su come le compagnie aeree, i viaggiatori e gli shippers possano ottenere il massimo dall’applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’identità digitale ai processi comuni”, ha concluso Macaulay.

Lo IATA World Data Symposium è stato il primo dei vari eventi che IATA terrà nel corso del 2025.

(Ufficio Stampa IATA)