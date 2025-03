Nuova partnership tra Condor e Sanya in Cina

Sanya Tourism Board, Sanya Phoenix International Airport e Condor hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) congiunto alla ITB tourism trade fair di quest’anno. “Con il nuovo accordo, tre voli settimanali con il moderno A330neo porteranno gli ospiti da Francoforte (FRA) via Bangkok (BKK) a Sanya (SYX), nel sud dell’isola cinese di Hainan, da luglio 2025. Oltre alla connettività ottimale, l’accordo include anche un impegno congiunto per promuovere un turismo responsabile e preservare la ricca cultura della destinazione”, afferma Condor.

“Siamo lieti di collaborare con Sanya Tourism Board e Sanya Phoenix International Airport per rafforzare lo scambio turistico e culturale e il collegamento tra le due destinazioni”, ha affermato Peter Gerber, CEO di Condor. “Con il lancio pianificato del nuovo collegamento aereo e la stretta collaborazione con i nostri nuovi partner, siamo convinti di poter offrire ai nostri ospiti una nuova destinazione molto attraente per i viaggi di vacanza a Sanya”.

“I turisti tedeschi ed europei sono molto interessati ai viaggi di vacanza, all’ecoturismo e alle esperienze culturali. Sanya è la destinazione perfetta per loro in quanto offre questi vantaggi unici. Non vediamo l’ora di lavorare con Condor e altri partner turistici per promuovere Sanya in Germania e in Europa”, ha affermato un rappresentante del Sanya Tourism Board.

“La città di Sanya sulla punta meridionale della provincia insulare cinese di Hainan offre il rifugio perfetto per i viaggiatori che vogliono viaggiare e divertirsi in modo responsabile. Sanya colpisce soprattutto per le condizioni, che sono perfettamente su misura per i turisti. Sanya offre anche agli amanti dello sport una vasta gamma di opzioni, oltre alle immersioni e ai tour in barca. Come sempre, i titolari della Condor Activity Card possono portare con sé gratuitamente la propria attrezzatura sportiva.

I biglietti per i voli per Sanya possono essere prenotati online su https://condor.com e presso tutti i tour operator e le agenzie di viaggio nelle prossime settimane”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)