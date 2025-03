Wizz Air annuncia la nuova rotta Alghero – Sofia

Wizz Air ha annunciato una nuova rotta tra Alghero e Sofia, Bulgaria. Dal 19 giugno 2025, i passeggeri potranno volare tra Alghero e Sofia con due frequenze settimanali, giovedì e domenica. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

“Questa nuova rotta rafforza i collegamenti tra l’Italia e l’Europa orientale, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di scoprire Sofia, una città dove antiche tradizioni e modernità convivono.

Allo stesso tempo, questa nuova rotta migliora ulteriormente la connettività della Sardegna, un’isola famosa per le sue acque cristalline, le spiagge dorate e i pittoreschi borghi storici. Con questo volo diretto, i viaggiatori bulgari avranno un modo più facile per esplorare Alghero e immergersi in questa affascinante destinazione al centro del Mediterraneo.

I voli saranno operati con l’Airbus A321neo, un aereo di grandi dimensioni con i suoi 230 posti a sedere nonché l’aeromobile più efficiente e sostenibile della sua categoria”, afferma Wizz Air.

“Siamo entusiasti di inaugurare questa nuova rotta tra Alghero e Sofia, che si aggiunge agli attuali collegamenti per Budapest e Bucarest”, ha affermato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questa nuova rotta rafforza i collegamenti della Sardegna con l’Europa centro-orientale con l’obiettivo di offrire ai nostri passeggeri un collegamento diretto a prezzi convenienti. La compagnia aerea continua a investire nella sua crescita in Italia, offrendo sempre più opportunità di viaggio sostenibili e accessibili con una visione a lungo termine che tiene conto del valore strategico e turistico di una destinazione. Wizz Air crede fermamente nel valore del viaggio come esperienza unica e continuerà a lavorare per garantire a tutti i viaggiatori sempre più opportunità di esplorare il mondo”.

“Ringrazio Wizz Air per aver creduto in questa nuova opportunità”, ha commentato Fabio Gallo, General Manager dell’aeroporto di Alghero. “Wizz Air, leader nel segmento low cost, è un vettore storico per SOGEAAL (opera ad Alghero sin dal 2012) e, con l’introduzione della nuova rotta da e per Sofia, si conferma partner affidabile per lo sviluppo dell’aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna. Questa nuova rotta per Sofia che partirà dal 19 giugno ed opererà sino a fine ottobre, va a completare il network del vettore che già comprende le rotte verso la Romania-Bucarest e l’Ungheria-Budapest“.

ALGHERO – SOFIA – Giovedì e Sabato – Dal 19 Giugno 2025.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)