JetBlue lancia una Special Livery dedicata a Mario and Friends

JetBlue Airways informa: “JetBlue, in collaborazione con Nintendo, ha presentato oggi una Airbus A320 livery denominata Cloudtop Cruiser (marche di registrazione N561JB) con Mario and friends: Princess Peach, Luigi, Bowser, Donkey Kong e Yoshi.

Con un design luminoso e colorato, questo tributo agli amati personaggi di Nintendo porterà sorrisi sui volti dei clienti. Il divertimento non finisce qui: i clienti saranno accolti da Mario and friends sulla schermata di benvenuto dei seatback entertainment touchscreens. Dall’esterno all’interno dell’aereo, il Cloudtop Cruiser è progettato per far sì che ogni viaggio sembri un’avventura nel Mushroom Kingdom”.

“JetBlue ha da tempo progettato livree speciali per onorare le persone, i luoghi e le partnership che costituiscono il suo DNA. Ora, la compagnia aerea accoglie Nintendo nella sua flotta. In JetBlue, il divertimento è un valore fondamentale e parte dell’esperienza di viaggio, poiché la compagnia aerea porta più energia a clienti e membri dell’equipaggio.

Come riflesso di questa partnership, JetBlue si impegna a rendere ogni volo confortevole per le famiglie con viaggiatori di tutte le età. Da snack e bevande all’intrattenimento in volo con i più recenti film adatti ai bambini, programmi TV e giochi interattivi, JetBlue garantisce che anche i viaggiatori più giovani possano divertirsi dal decollo all’atterraggio.

L’anno scorso, JetBlue e Nintendo hanno migliorato l’esperienza di viaggio al John F. Kennedy Airport Terminal 5 con un “Nintendo Switch On the Go” pop-up e un Mario meet-and-greet. La partnership continuerà a regalare momenti di sorpresa con attivazioni speciali durante tutto l’anno”, prosegue JetBlue Airways.

“Il Cloudtop Cruiser di JetBlue è pronto a portare i clienti in un volo indimenticabile. Per saperne di più sulle livree speciali di JetBlue, visitare jetblue.com/flying-with-us/our-planes/special-liveries“, conclude JetBlue Airways.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)