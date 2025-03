Air France-KLM Group: forte conclusione dell’anno, che porta a un Full Year operating result di 1,6 miliardi di euro

Air France-KLM Group ha riportato i risultati del 2024.

“Nel quarto trimestre 2024, ricavi del gruppo pari a 7,9 miliardi di euro, in aumento del 6,4% rispetto allo scorso anno, guidati da una dinamica aziendale favorevole che ha portato a un aumento dei ricavi unitari del +4,4%, con un aumento della capacità del +2,2%.

L’operating results è stato di 396 milioni di euro, in miglioramento di 453 milioni di euro rispetto allo scorso anno. Margine al 5,0%. Costo unitario in aumento del +4,0% rispetto al 2023

Per l’intero anno 2024, ricavi del gruppo pari a 31,5 miliardi di euro, in aumento del 4,8% rispetto allo scorso anno, guidati da un aumento della capacità del 3,6%.

L’operating result è stato di 1,601 miliardi di euro, con margine operativo al 5,1%. Costo unitario in aumento del +3,2% rispetto al 2023.

Adjusted operating free cash flow positivo, a 271 milioni di euro”, afferma Air France-KLM Group.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, CEO del Gruppo, ha affermato: “Nel quarto trimestre 2024 Air France-KLM ha ottenuto un risultato particolarmente positivo, concludendo un anno caratterizzato da sfide sia operative che esterne. Nonostante questi venti contrari, siamo rimasti fermi nel nostro impegno a offrire un servizio premium incentrato sul cliente e a far progredire la nostra roadmap per la sostenibilità attraverso il continuo rinnovo della flotta e ambiziose iniziative riguardo i SAF. Abbiamo anche ampliato la nostra portata globale introducendo nuove rotte e rafforzando partnership strategiche, tra cui la nostra recente acquisizione di una quota di minoranza in SAS, che mostra già risultati promettenti. Mentre celebravamo il nostro 20° anniversario come Gruppo, i Giochi Olimpici hanno fornito una piattaforma unica per dimostrare la nostra competenza e capacità operative e hanno offerto una visibilità senza pari per la Francia come destinazione.

Nel 2025, continueremo a rispettare la nostra roadmap strategica e a mantenere la trasformazione come nostra priorità numero uno. In questo contesto, rimaniamo fiduciosi nel raggiungimento della nostra ambizione a medio termine, con un approccio disciplinato all’allocazione del capitale e all’efficienza dei costi. Desidero ringraziare i nostri clienti per aver volato con noi e i nostri dipendenti per la loro dedizione e il loro servizio eccezionale”.

“Per il 2025 il Gruppo prevede una capacità in aumento del 4-5% rispetto al 2024. Costo unitario in aumento a una low single digit rispetto al 2024.

Il Gruppo ribadisce le sue prospettive a medio termine per il 2026-2028, con margine operativo superiore all’8% (invariato), adjusted operating free cash flow significativamente positivo (invariato), riduzione dei costi unitari (invariato), investment grade (invariato)”, conclude Air France-KLM Group.

KLM Group Annual Results 2024: i risultati deludenti sottolineano la necessità di misure

KLM Group informa: “Il risultato operativo di KLM è diminuito di 234 milioni di euro, a 416 milioni di euro, nel 2024. Nonostante una crescita dei ricavi del 5,4%, la redditività è stata sotto pressione a causa dell’aumento dei costi e delle tasse aeroportuali. Con le misure annunciate nell’ottobre dello scorso anno, KLM mira a risparmiare 450 milioni di euro quest’anno e a raggiungere un margine di profitto dell’8% nel periodo 2026-2028, consentendo l’esecuzione dell’ambizioso piano di rinnovo della flotta e della strategia futura di KLM“.

“I nostri risultati per il 2024 mostrano due lati diversi. Da un lato, non stiamo ancora operando al 100% della nostra capacità di volo e i costi continuano a salire rapidamente. Di conseguenza, corriamo il rischio di non guadagnare abbastanza per continuare a investire nel nostro futuro, anche se sono fiduciosa che i nostri piani ci aiuteranno a migliorare le nostre operazioni e finanze a lungo termine. Allo stesso tempo, il 2024 ha portato anche buone notizie e progressi. Abbiamo assistito a una crescente domanda di biglietti aerei da parte dei clienti, ottenuto miglioramenti operativi, accolto il primo Airbus A321neo e completato con successo la conversione della nostra Premium Comfort Class, la nostra classe più quotata”, afferma Marjan Rintel, CEO KLM.

“I ricavi del quarto trimestre sono ammontati a 3,1 miliardi di euro, rispetto ai 3,0 miliardi di euro del 2023 e il margine operativo è aumentato all’1,6%. I costi, escluso il carburante, sono rimasti elevati. I ricavi annuali di KLM Group sono ammontati a 12,7 miliardi di euro, con un aumento del 5% rispetto al 2023. Tuttavia, i costi sono aumentati notevolmente nel corso dell’anno, con un risultato operativo di 416 milioni di euro, rispetto ai 650 milioni di euro del 2023.

Il settore cargo ha ottenuto buoni risultati nel 2024, con una solida seconda metà dell’anno, e ha aperto una nuova rotta cargo per Hong Kong. Engineering & Maintenance ha dovuto affrontare problemi di supply chain globale nel 2024, con un impatto sui risultati. Transavia ha registrato ricavi più elevati rispetto all’anno scorso, nonostante i limiti di capacità”, prosegue KLM Group.

“La nostra performance finanziaria per il 2024 è deludente, soprattutto considerando che il risultato operativo è costituito in gran parte da risparmi sui costi. Dobbiamo rafforzare la nostra posizione finanziaria, per poter effettuare investimenti vitali negli anni a venire. Le misure che abbiamo annunciato stanno iniziando a dare i loro frutti. Detto questo, un margine del 3,3% non è sufficiente per finanziare nuovi aeromobili. Pertanto, quest’anno, rafforzare la nostra posizione finanziaria rimane la nostra prima priorità”, afferma Bas Brouns, CFO KLM.

“I risparmi sui costi avviati nel 2024 continueranno nel 2025. Grazie a un accordo temporaneo con VNV, KLM può operare tutti i voli pianificati la prossima estate. Per aumentare la capacità di guadagno della flotta, i nuovi Embraer avranno quattro posti in più e la disposizione della cabina del Boeing 777-200 verrà modificata. Inoltre, abbiamo iniziato a testare una nuova proposta di ristorazione sui voli europei, offrendo ai passeggeri più scelta e ristorazione a pagamento. Come parte delle misure, KLM ha recentemente annunciato una riduzione di 250 posti di lavoro d’ufficio (ovvero non operativi), un passo che viene implementato in tutta l’azienda per aumentare la produttività di almeno il 5% e migliorare la redditività.

Oltre tre quarti degli olandesi hanno una visione positiva dell’aviazione e la domanda di voli continua a crescere. Ciò si riflette nei numeri di KLM e Transavia: nel 2024, KLM ha accolto a bordo 33 milioni di passeggeri e Transavia circa 9,5 milioni. KLM ha inoltre trasportato 434.000 tonnellate di merci, annunciato sette nuove destinazioni e aggiunto nove nuovi aeromobili, più puliti e silenziosi, alla sua flotta”, conclude KLM Group.

