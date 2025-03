Lufthansa Group genera un operating profit di 1,6 miliardi di euro per l’intero anno

Lufthansa Group ha comunicato i risultati per il 2024.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “L’aviazione è e rimane un settore del futuro con una domanda forte e sostenuta. Soprattutto in tempi instabili, consente la comprensione internazionale attraverso lo scambio culturale ed economico. In Lufthansa Group, possiamo guardare indietro all’anno più forte della nostra storia in termini di fatturato, con un nuovo record di load factor. Vorrei quindi ringraziare i nostri ospiti per la loro fedeltà e tutti i nostri dipendenti per il loro grande impegno.

Guardando indietro, il 2024 è stato un anno a due metà per Lufthansa Group. Nei primi sei mesi abbiamo dovuto ancora far fronte a un calo significativo dell’utile operativo, dovuto, tra le altre cose, a scioperi, consegne di aeromobili in ritardo e sfide operative nei nostri hub.

La tendenza si è invertita nel corso dell’anno con due trimestri consecutivi in cui abbiamo generato per la prima volta ricavi di oltre 10 miliardi di euro ciascuno e nel quarto trimestre abbiamo superato l’utile dell’anno precedente.

L’ulteriore internazionalizzazione di Lufthansa Group attraverso l’integrazione di ITA Airways, la stabilità notevolmente migliorata nelle operazioni di volo e la crescente soddisfazione dei nostri clienti: tutto ciò dimostra che la nostra strategia è giusta e che le nostre misure stanno dando i loro frutti. Tuttavia, non c’è dubbio che ora dobbiamo anche realizzare una svolta economica per il nostro core brand Lufthansa. Quest’anno, il 2025, sarà per noi un anno di trasformazione con un obiettivo chiaro: rafforzare ulteriormente la nostra posizione di numero uno al mondo al di fuori degli Stati Uniti”.

Nel 2024 il Gruppo ha aumentato i suoi ricavi del 6% anno su anno, a 37,6 miliardi di euro (anno precedente: 35,4 miliardi di euro), grazie alla maggiore offerta di voli. È stato quindi l’anno con i ricavi più alti nella storia di Lufthansa Group. Il Gruppo ha generato un operating profit (adjusted EBIT) di 1,6 miliardi di euro (anno precedente: 2,7 miliardi di euro), con un margine operativo del 4,4% (anno precedente: 7,6%).

Il calo rispetto all’anno precedente è dovuto a vari effetti, in particolare nella prima metà dell’anno: gli scioperi hanno pesato sulle passenger airline per circa 450 milioni di euro. Le compagnie aeree hanno anche dovuto assorbire un calo significativo dei rendimenti medi all’inizio dell’estate a causa del grande aumento della capacità in tutto il settore. Anche i costi notevolmente più elevati, soprattutto in Germania, hanno avuto un impatto negativo. La produttività nelle operazioni di volo ha risentito anche di ulteriori ritardi nelle consegne degli aeromobili.

Nel 2024 le Lufthansa Group airlines hanno accolto 131 milioni di ospiti a bordo dei loro aeromobili, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Il load factor è salito a un livello record dell’83,1% (anno precedente: 82,9%). In termini di load factor, i mesi estivi di luglio e agosto non sono stati solo i mesi più forti dell’anno scorso, con un load factor di quasi l’88%, ma anche tra i più forti nella storia della compagnia.

A causa della crescita della capacità dell’intero settore, i rendimenti medi nel 2024 sono diminuiti del 2,6% anno su anno, con un significativo miglioramento delle prestazioni nel corso dell’anno.

Nel complesso, le passenger airlines del Gruppo hanno generato un adjusted EBIT di 1,0 miliardi di euro nel 2024 (anno precedente: 2,0 miliardi di euro). Il calo dell’operating profit delle passenger airlines è dovuto principalmente al calo degli utili di Lufthansa Airlines di 948 milioni di euro. I ritardi nelle consegne dei nuovi aeromobili hanno costretto Lufthansa Airlines a tenere gli aeromobili in servizio più a lungo, il che, insieme ai maggiori costi di localizzazione e del personale e alle maggiori spese per il risarcimento dei voli irregolari, ha pesato in modo sproporzionato sugli utili.

SWISS ha quasi eguagliato il risultato record dell’anno precedente e ha superato per la seconda volta il traguardo di 800 milioni di euro di adjusted EBIT. Eurowings ha ripetuto il suo buon risultato dell’anno precedente e ha nuovamente registrato un adjusted EBIT di oltre 200 milioni di euro. Brussels Airlines ha ottenuto l’utile più alto della sua storia con 60 milioni di euro e Austrian Airlines ha registrato un adjusted EBIT di 76 milioni di euro.

Lufthansa Airlines sta perseguendo con determinazione il suo programma di turnaround, avviato otto mesi fa, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, ridurre la complessità e aumentare la qualità del prodotto, per garantire la competitività a lungo termine della compagnia aerea. Il pacchetto di misure si concentra inizialmente sulla stabilità operativa. Nei primi due mesi del 2025, Lufthansa Airlines ha già visto un notevole miglioramento della puntualità e della regolarità. L’istituzione di “City Airlines” si sta rivelando la pietra angolare strategicamente giusta per operare i voli a corto raggio europei in modo più efficiente ed economico.

Il programma di turnaround contribuirà costantemente a migliorare i guadagni di Lufthansa Airlines. Nel 2026, si prevede che le misure raggiungano un effetto lordo di circa 1,5 miliardi di euro sull’EBIT e nel 2028 di circa 2,5 miliardi di euro.

Till Streichert, Chief Financial Officer, Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Quest’anno prevediamo una crescita moderata della capacità di circa il 4%. Ciò contribuirà a sostenere la crescita dei nostri ricavi, a garantire preziose quote di mercato, a stabilizzare i nostri guadagni e a migliorare ulteriormente le nostre operazioni. Tuttavia, le attuali sfide persisteranno. Tra queste rientrano i ritardi nelle consegne degli aeromobili e le pressioni sui costi sempre presenti. Consideriamo quindi il 2025 un anno di transizione in cui getteremo le basi per futuri aumenti della redditività. Tuttavia, i progressi saranno chiaramente visibili sotto ogni aspetto. Ciò si rifletterà anche nel nostro adjusted EBIT, che prevediamo sarà significativamente più alto rispetto all’anno precedente”.

Nel 2024 Lufthansa Technik ha beneficiato dell’elevato volume di viaggi aerei e del conseguente aumento della domanda di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) in tutto il mondo. In qualità di leader di mercato globale nel settore MRO, Lufthansa Technik è stata in grado di capitalizzare su questo e concludere nuovi contratti per un volume totale di 7,5 miliardi di euro. Ciò garantisce sicurezza di pianificazione e crescita dei ricavi per l’azienda nei prossimi anni. Nell’ultimo anno finanziario, Lufthansa Technik ha generato un adjusted EBIT di 635 milioni di euro (anno precedente: 628 milioni di euro).

L’airfreight business ha continuato a riprendersi nel corso del 2024. Lufthansa Cargo ha generato un operating profit di 251 milioni di euro per l’intero anno (anno precedente: 219 milioni di euro), di cui 199 milioni di euro attribuibili al quarto trimestre, che è tradizionalmente forte per l’air cargo (anno precedente: 30 milioni di euro).

Nel 2024 Lufthansa Group ha generato un operating cash flow di 3,9 miliardi di euro (anno precedente: 4,9 miliardi di euro).

Come nell’anno precedente, gli azionisti partecipano di nuovo agli utili. Per l’anno finanziario 2024, l’Executive Board e il Supervisory Board proporranno un dividendo di 0,30 EUR per azione all’Annual General Meeting del 6 maggio 2025. Ciò corrisponde allo stesso importo dell’anno scorso.

L’espansione del multi-hub, multi-airline and multi-brand model attraverso l’integrazione di ITA Airways, con il suo forte mercato domestico in Italia e il suo hub di Roma Fiumicino, crea ulteriori opportunità di crescita per Lufthansa Group nel 2025. Si prevede che la completa integrazione di ITA Airways sarà completata dopo soli 18 mesi. Il trasferimento di ITA Airways a Monaco e Francoforte sarà completato entro l’inizio del summer schedule alla fine di marzo, al fine di facilitare le transfer connections. L’accesso reciproco alle lounge, la fusione dei programmi frequent flyer e l’introduzione del code share sono già stati implementati negli ultimi giorni e settimane. Con ITA Airways, il numero di dipendenti nel Gruppo crescerà di 5.000 e le dimensioni della flotta del Gruppo di 100, arrivando a 830 aeromobili.

Lufthansa Group introdurrà una nuova umbrella brand strategy nel 2025. L’obiettivo è rendere i vantaggi del Gruppo ancora più tangibili per gli ospiti. Inoltre, le sinergie che derivano dall’interazione delle varie compagnie aeree devono essere rese più fruibili in modo integrato. Oggi, circa la metà di tutti i passeggeri in transito presso Lufthansa Group utilizza già più di una delle compagnie aeree del Gruppo. Beneficiano delle reti di rotte complementari, dell’infrastruttura di terra condivisa e dell’app leader al mondo. Con il LUFTHANSA GROUP umbrella brand, le connessioni tra i singoli brand e il modo in cui interagiscono nel gruppo di compagnie aeree saranno rese più trasparenti e chiaramente riconoscibili in futuro.

La compagnia prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà elevata, il che si riflette anche in un trend positivo nelle prenotazioni all’inizio del 2025. La situazione degli ordini nel segmento MRO indica anche una continua forte domanda di servizi di manutenzione. Lufthansa Cargo prevede di beneficiare della continua crescita dell’e-commerce e di una posizione di costo migliorata.

Allo stesso tempo, il 2025 sarà un anno di transizione per Lufthansa Group. Il programma di turnaround di Lufthansa Airlines è una delle massime priorità strategiche e getterà le basi per un aumento sostenibile degli utili. Le prime misure entreranno in vigore già nell’anno in corso, ma il programma di turnaround non raggiungerà ancora il suo pieno potenziale.

Come parte della più grande modernizzazione della flotta della sua storia, Lufthansa Group prevede di ricevere un nuovo aeromobile altamente efficiente ogni due settimane durante l’anno in corso. Nel complesso, l’elenco degli ordini include circa 250 aeromobili, di cui 100 sono aeromobili a lungo raggio.

Il rinnovo della flotta e gli investimenti nell’offerta premium hanno un impatto diretto sulla soddisfazione del cliente. Attualmente, nove Airbus A350 sono già dotati di Allegris, sette dei quali hanno anche la nuova First Class a bordo. Quest’anno SWISS sta investendo più che mai nel miglioramento della sua Economy Class. Nella seconda metà dell’anno, SWISS Senses verrà quindi introdotto sulle rotte a lungo raggio SWISS.

Sulla base della forte domanda di biglietti aerei, Lufthansa Group prevede di espandere la capacità di posti delle sue passenger airlines di circa il 4% rispetto all’anno precedente. La compagnia prevede un ulteriore aumento dei ricavi di conseguenza.

Nel complesso, il Gruppo prevede che l’adjusted EBIT nell’esercizio finanziario 2025 sarà significativamente più alto rispetto all’anno precedente, con un free cash flow al livello dell’anno precedente.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)